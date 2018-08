"Amerikaanse sancties zijn zuivere economische agressie tegen Iran" TTR

27 augustus 2018

13u05

Bron: Belga 0 De hernomen economische sancties van de Verenigde Staten tegen Iran zijn volgens de regering in Teheran illegaal en een uitdrukking van agressieve politiek. "Dit beleid is niet anders dan een naakte economische agressie tegenover mijn land", zei Mohsen Mohebi, de advocaat van de Islamitische Republiek Iran, vandaag voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

Het belangrijkste juridische rechtsorgaan van de Verenigde Naties onderzoekt een klacht van Iran volgens welke de Amerikaanse sancties indruisen tegen een in 1955 afgesloten vriendschapsakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. Het Internationaal Gerechtshof wordt aangemaand om de Verenigde Staten te veroordelen tot de directe stopzetting van de sancties en de toezegging van een schadevergoeding aan de regering in Teheran. De Amerikaanse president Donald Trump had de in juli 2015 bereikte nucleaire deal tussen Iran en de vier permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland eerder dit jaar eenzijdig opgeblazen.

Mohebi benadrukte dat Iran zich ook volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap aan de voorwaarden van het nucleair akkoord heeft gehouden. De Verenigde Staten voerden "valse beweringen en gefabriceerd bewijsmateriaal" als argument aan om een "binnenlandse politieke agenda" te dienen, luidde het.

De sancties hebben "verstrekkende gevolgen" voor de Iraanse bevolking. Ze vormen ook "een belemmering voor de garanties op primaire gezondheidszorg en veiligheid". "Iran zal zich met alle middelen verzetten tegen de verstikking van zijn economie door de VS", aldus nog Mohebi.