"Amerikaanse regering scheidde minstens 8.000 migrantenfamilies. Dat is veel meer dan ze zelf toegaf"

SVM

11 oktober 2018

17u26

Bron: Belga

0

De Amerikaanse regering heeft in 2017 en 2018 minstens 8.000 migrantenfamilies gescheiden, veel meer dan ze tot nu toe zelf heeft bevestigd. Dat zegt Amnesty International in een nieuw rapport op basis van statistieken van het grensbeveiligingsagentschap CBP (Customs and Border Protection).