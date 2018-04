"Amerikaanse militairen blijven in Syrië tot IS is uitgeroeid" sam

04 april 2018

20u00

Bron: belga 0 De VS blijven voorlopig militair aanwezig in Syrië. De Amerikaanse president Donald Trump liet onlangs nochtans een ballonnetje op over een snelle en volledige terugtrekking, maar het Witte Huis spreekt dat nu tegen.

De militairen blijven in Syrië tot terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) is uitgeroeid, luidt het. En dat doel lijkt snel te naderen, want IS is bijna "volledig vernietigd", klinkt het nog. Een datum voor de terugtrekking wordt niet genoemd.

Dood en vernieling

Trump kondigde vorige week onverwachts aan dat het Amerikaans leger weldra uit Syrië zou vertrekken. "Het wordt tijd om naar huis terug te keren", zei de president gisteren nog. Er zal snel een beslissing volgen, voegde hij eraan toe.

Trump zei voorts dat er landen zijn die willen dat de VS in Syrië blijven. Saoedi-Arabië bijvoorbeeld. "Maar dan moeten ze ervoor betalen. Ik wil onze soldaten naar huis halen", zei hij. Het is belangrijker het eigen land op te bouwen. De VS hebben 7.000 miljard dollar in het Midden-Oosten geïnvesteerd, zei Trump. "En we hebben niets anders dan dood en vernieling gezien."

De interventie van de VS in Syrië had niets te maken met de bevrijding van het Midden-Oosten, maar alles met de strijd tegen het terrorisme. Het Pentagon heeft momenteel rond de 2.000 soldaten in het land gelegerd.

De bevelhebber van het Amerikaans centraal commando, viersterrengeneraal Joseph Votel, zei gisteren nog dat er Syrië nog altijd gebieden zijn waar IS-strijders actief zijn en dat Amerikaanse soldaten hen zullen blijven bestrijden.