"Amerikaanse medewerkers in Noord-Korea voor gesprekken mogelijke top"

27 mei 2018

16u36

Een groep Amerikaanse regeringsmedewerkers is in Noord-Korea gearriveerd voor voorbereidende gesprekken over een mogelijke top tussen president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Dat meldt The Washington Post. De krant baseert zich op bronnen rond het overleg.

Sung Kim, een voormalige Amerikaanse ambassadeur in Zuid-Korea en tegenwoordig diplomaat in de Filipijnen, is volgens The Washington Post ingeschakeld om leiding te geven aan de voorbereidende gesprekken voor een mogelijke topontmoeting. Ook Allison Hooker, de Koreaspecialist van de Nationale Veiligheidsraad en Randall Schriver, onderminister van Defensie, zouden deel uitmaken van het Amerikaanse team.

Eerder vandaag liet Kim weten dat hij vastberaden is de ontmoeting met Trump alsnog door te laten gaan op 12 juni. Trump had de ontmoeting met Kim eerder afgezegd. Hij beklaagde zich toen over de "enorme woede en open vijandigheid'' uit de hoek van Pyongyang. Later zei de Amerikaanse president dat hij er alsnog rekening mee houdt dat de top doorgaat.