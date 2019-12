"Amerikaanse luchtvaartautoriteit voorzag al na eerste crash meer rampen met Boeing 737 MAX" ADN

11 december 2019

23u04

Bron: Belga 1 Al na de eerste ramp met de Boeing 737 MAX in oktober 2018 wist de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA dat er meer rampen te gebeuren stonden met het toestel. Dat stelt nieuwszender CNBC, die wijst op documenten die nog voor de tweede ramp met het toestel begin dit jaar werden opgesteld.

Personeel van de FAA voorspelde nog circa 15 rampen als er geen aanpassingen aan de toestellen zouden worden gedaan. Pas na de tweede ramp in maart dit jaar werden alle 737 MAX-toestellen aan de grond gehouden.

Software

De kwestie kwam aan het licht tijdens een commissiebijeenkomst over de 737 MAX-problemen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. FAA-baas Steven Dickson, die in augustus voor vijf jaar werd benoemd op die positie, stelde dat hij er alles aan zal doen om dit niet meer te laten gebeuren.



De Boeing 737 MAX-vliegtuigen staan sinds maart wereldwijd aan de grond. Bij de twee crashes, in Indonesië en Ethiopië, kwamen in totaal 346 mensen om het leven. De ongelukken werden veroorzaakt door software die de neus van de vliegtuigen naar beneden duwde.

Dit jaar geen goedkeuring

Eerder op de dag liet Dickson verstaan dat de 737 MAX dit jaar zeker geen goedkeuring meer zal krijgen om weer te vliegen. “Er moeten nog een aantal procedures en belangrijke stappen doorlopen worden die enige tijd in beslag zullen nemen”, zei Dickson. “Als je alles bij elkaar optelt, dan zal het (het certificatieproces, red.) tot in 2020 duren. We gaan het grondig doen, want veiligheid is onze absolute prioriteit voor dit vliegtuig.”