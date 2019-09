“Amerikaanse en Canadese diplomaten in Havana mogelijk ziek door blootstelling aan pesticiden”

IB

20 september 2019

01u44

Bron: Belga

0

De mysterieuze symptomen die de afgelopen jaren opdoken bij Amerikaanse en Canadese diplomaten in de ambassades van beide landen in de Cubaanse hoofdstad Havana, werden vermoedelijk veroorzaakt door neurotoxische stoffen die gebruikt worden in pesticiden. Dat blijkt een nieuwe studie de Canadese publieke omroep Radio-Canada kon inkijken.