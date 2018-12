Amerikaanse delegatie trekt begin januari naar China voor handelsoverleg kg

27 december 2018

07u49

Bron: Belga 0 Een Amerikaanse delegatie zakt tijdens de week van 7 januari af naar Peking om er te proberen het handelsoverleg met China te doen vorderen. Dat meldde het financiële persagentschap Bloomberg.

Begin december, op de G20-top in Argentinië, spraken de Amerikaanse president Donald Trump zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping af om gedurende negentig dagen een wapenstilstand in het handelsconflict te hanteren. Er zouden in die periode geen nieuwe invoerheffingen worden gelanceerd of bestaande invoerheffingen verhoogd, om kans te bieden aan overleg.



Het is Jeffrey Gerrish, de adjunct van de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer, die in januari de onderhandelingen voor de Verenigde Staten zal leiden. Ook de onderminister van Financiën David Malpass behoort tot de delegatie.



De onderhandelingen begin januari zijn de eerste sinds de ontmoeting tussen Trump en Xi. Ruim twee weken geleden legden de Chinese vicepremier Liu He en de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin wel al telefonisch een onderhandelingskalender vast.

