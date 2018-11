“Amerikaans marineschip negeerde hulpkreten van zinkende migranten” LB

09 november 2018

18u02

Bron: La Repubblica, The Guardian 0 Het parket in Sicilië onderzoekt de aanklacht van overlevenden van een gekapseisde sloep, die stellen dat een marineschip van de VS hun noodsignaal negeerde en niet optrad vooraleer hun boot kapseisde.

Het schip, de USNS Trenton, redde 42 mensen toen de sloep op 12 juni zonk, maar volgens overlevenden had de kruiser hun hulpkreten genegeerd en slaagden ze er zo niet in te vermijden dat 76 mensen om het leven kwamen. Magistraten in Sicilië bevestigen dat ze een video onderzoeken die door de krant La Repubblica werd uitgebracht en waarin zes overlevenden stellen dat het Amerikaanse marineschip in de buurt van hun boot was voordat die zonk, maar hun verzoek om hulp negeerde. “We zagen dat schip, het was dichtbij”, zegt één van de migranten in de video. “We zagen de Amerikaanse vlag. Hadden ze ons gered toen we nog allemaal aan boord waren, dan zouden die 76 mensen niet omgekomen zijn.”

“Van koers veranderd”

De migrantenboot was enkele dagen eerder vanop de Libische kust vertrokken met 117 migranten aan boord, de meesten uit zwart Afrika. Volgens de overlevenden begon de boot in de vroege ochtend van 12 juni water te maken, kort voordat de opvarenden de USNS Trenton zagen. “De zee was ruw en onze boot liep vol water. Plots zagen we een schip, een Amerikaans schip”, zegt één van de overlevenden.

Naar eigen zeggen probeerden de opvarenden een uur lang de aandacht van de bemanning van de kruiser te trekken. “We zagen de Amerikaanse vlag en probeerden hen te naderen, maar toen we naderbij kwamen, leken ze ons te mijden en veranderden ze hun koers.” De Amerikaanse marine ontkent dat het schip in de buurt was voor de migrantenboot zonk.

De boot zonk, 76 mensen kwamen om het leven. “Ik zag hoe mijn enige broer en zus stierven en dacht dat ik snel zou volgen”, getuigt een Nigeriaanse vrouw in La Repubblica. “Mijn vrouw was zwanger. Ze stierf voor mijn ogen”, aldus een andere overlevende.

“Niet onze job”

De overlevenden beweren dat het Amerikaanse marineschip een halfuur nadat hun boot was gezonken terugkeerde. “We zagen duidelijk het Amerikaanse schip naderen dat ons had genegeerd”, aldus nog een man in de video. In een interview met La Repubblica verklaarden de geredde migranten dat toen ze vroegen waarom het schip niet was opgetreden voor hun boot zonk, ze te horen kregen “dat dit hun job niet was.”

De Siciliaanse autoriteiten onderzoeken de video, maar openbare aanklager Fabio D’Anna stelt dat nog geen formeel onderzoek is ingesteld.