Exclusief voor abonnees

‘Amanda Knox 2’: foto van geblinddoekte moordverdachte splijt Italië

Jarl van der Ploeg

31 juli 2019

14u16

Bron: de Volkskrant

0

Wat begon als een brute straatmoord op een agent in Rome, is uitgegroeid tot een internationale discussie over de verhoortechnieken van de Italiaanse politie. De discussie roept herinneringen op aan de controversiële zaak rondom Amanda Knox. Centraal staat een foto die volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera doet denken aan taferelen uit Guantánamo Bay.