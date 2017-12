'Alternative facts'-uitspraak voert Yales top tien meest opmerkelijke quotes van het jaar aan Joeri Vlemings

Bron: New York Post 0 EPA Kellyanne Conway. Kellyanne Conway heeft de hoofdvogel afgeschoten van de meest opvallende uitspraak in het voorbije jaar. Althans volgens een top tien die de universiteit van Yale heeft samengesteld. Conway voert de lijst aan met haar intussen wereldberoemde "alternative facts".

De lijst is sinds 2006 een jaarlijkse traditie die 'The Yale Book of Quotations' stelselmatig moet aanvullen. Fred Shapiro, adjunct-directeur van de bibliotheek van de Yale Law School, verzamelde dit jaar de beruchtste quotes van 2017.

Helemaal bovenaan: de introductie van het begrip 'alternatieve feiten' door Trumps adviseur Kellyanne Conway, naar aanleiding van de wel erg eigenzinnige inschatting door Trumps toenmalige woordvoerder, Sean Spicer, van het aantal mensen dat de inauguratie van de nieuwbakken president had bijgewoond.

Het was niet de enige quote die te maken had met Donald Trump. "Ik moest dat aantal zelfs kunstmatig inperken zodat de lijst niet zou overspoeld worden met alleen maar Trump-citaten", verklaarde Shapiro.

Om in de lijst terecht te komen, moet de uitspraak beroemd zijn of iets over de tijdsgeest zeggen, eerder dan eloquent of bewonderenswaardig zijn. De volledige top tien vind je hieronder.

AP Sean Spicer.

1. "Onze woordvoerder Sean Spicer gaf alternatieve feiten." - Kellyanne Conway, interview in 'Meet the Press' op NBC, 22 januari.

Getty Images Kellyanne Conway.

2. "Alternatieve feiten zijn geen feiten, maar onwaarheden." - Chuck Todd, interview met Kellyanne Conway in 'Meet the Press', 22 januari.

EPA Donald Trump en James Comey.

3. "Ik heb net het hoofd van de FBI ontslagen. Hij was gek, een echte mafketel. Ik stond onder grote druk door Rusland. Die is nu weg." - Donald Trumps verklaring van het ontslag van James Comey aan Russische functionarissen, The New York Times, 10 mei.

AP Harvey Weinstein.

4. "Over alle vrouwen die openlijk beschuldigingen hebben geuit, is meneer Weinstein van mening dat het stuk voor stuk relaties met wederzijdse toestemming waren." - Sallie Hofmeister, woordvoerster van Harvey Weinstein, 10 oktober.

AFP

5. "Maak onze planeet weer groot." - Emmanuel Macron, na de terugtrekking van de VS uit het klimaatakkoord van Parijs, 1 juni.

AFP Protestactie van enkele spelers van de Houston Texans.

6. "We kunnen de gevangenen de gevangenis niet laten runnen." - Robert McNair, eigenaar van de Houston Texans, over het protest van enkele spelers tegen het volkslied, ESPN The Magazine, 27 oktober.

REUTERS Elizabeth Warren.

7. "Yes." - Antwoord van Elizabeth Warren, Democratisch senator voor Massachusetts, op de vraag van Jake Tapper of de Democratische voorverkiezingen in 2016 werden gemanipuleerd ten voordele van Hillary Clinton, 'The Lead' op CNN, 2 november.

EPA Faye Dunaway en Warren Beatty.

8. "En de Oscar... voor beste film... La La Land." - Warren Beatty en Faye Dunaway kondigen de verkeerde winnaar aan, ceremonie van de Academy Awards, 27 februari.

AFP Bob Corker.

9. "Jammer dat het Witte Huis een crèche voor volwassenen geworden is." - Bob Corker, Republikeins senator voor Tennessee in een tweet, 8 oktober.

EPA 'Salvator Mundi', mogelijk geschilderd door Leonardo da Vinci (circa 1500).

10. "Er is te veel geld in de wereld." - Lawrence Luhring, kunsthandelaar, in een reactie op de verkoop van een schilderij dat mogelijk van Leonardo da Vinci is voor meer dan 450 miljoen dollar, The New York Times, 16 november.