“Alternatieve scenario's MH17-ramp onderzocht, maar allen ontkracht” mvdb Bron: ANP

09 juni 2020

17u29 0 Het Nederlandse parket heeft meerdere alternatieve scenario's onderzocht over de ramp met vlucht MH17, maar blijft bij zijn eerdere conclusies: het op 17 juli 2014 neergestorte vliegtuig is neergehaald door een Buk-raket boven het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische separatisten vochten tegen het Oekraïense regeringsleger.

Er is onder meer gekeken naar een explosie van binnenuit het toestel, dat vlucht MH17 is neergeschoten door een gevechtsvliegtuig of door een ander raketsysteem dan Buk. Voor dat alles is geen aanwijzing gevonden, zei de officier van justitie (procureur, red.) vandaag in de rechtbank op Schiphol. Daar is momenteel het monsterproces rond het neerhalen van het vliegtuig van Malaysia Airlines bezig.

De Boeing 777 werd onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur uit de lucht geschoten. Alle 298 mensen kwamen om het leven, onder wie bijna 200 Nederlanders. Ook zes Belgen lieten het leven.



“Desinformatie” vanuit Rusland

De officieren van justitie benoemden ook "desinformatie" vanuit Rusland. Er zou onder meer beeldmateriaal vervalst zijn, waardoor het leek alsof de Buk-raket van het Oekraïense leger kwam. Ook zou een man, die claimde dat hij verkeersleider was en in die hoedanigheid een Oekraïens gevechtsvliegtuig in de buurt van MH17 had gezien, voor deze verklaring zijn betaald vanuit Rusland. Deze man bleek volgens het OM een voortvluchtige crimineel.

Vanuit Nederland zijn meerdere rechtshulpverzoeken gedaan, maar informatie kwam nauwelijks of niet, aldus justitie. "De Russische Federatie is niet betrouwbaar gebleken."

Reden onduidelijk

Het OM is deze week begonnen met de uiteenzetting van het onderzoek dat tot nu toe gedaan is. Vandaag is daar ook de hele dag voor gebruikt, de uiteenzetting wordt naar verwachting morgen afgerond. Het internationale onderzoeksteam JIT kwam de afgelopen jaren tijdens meerdere presentaties ook met deze bevindingen. De reden waarom vlucht MH17 is neergeschoten, is nog altijd niet duidelijk. "Waarschijnlijk was het de bedoeling een militair vliegtuig neer te halen.”

Er staan vier mannen in dit proces terecht. Alleen de Rus Oleg Poelatov heeft een advocatenteam naar Nederland gestuurd. De andere drie verdachten hebben niets laten horen. Het gaat om Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko. Voor het proces zijn verschillende zittingsblokken gereserveerd tot en met maart volgend jaar. De verwachting is echter dat het proces langer gaat duren.