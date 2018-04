"Alsof je een Picasso tussen de rommel in je garage vindt": Amerikaan ontdekt unieke munt ter waarde van 3 miljoen dollar TTR

30 april 2018

10u11

Bron: kcra news, wcvb 2 Een Amerikaanse muntenverzamelaar heeft een bijzondere vondst gedaan. Meermaals kreeg de Amerikaan van verschillende verzamelaars te horen dat hij een valse munt in zijn bezit had, maar uit een grondige analyse blijkt nu dat het om een waardevolle ontdekking gaat. Geschatte waarde van de munt? Maar liefst 3 miljoen dollar (2,4 miljoen euro). " Dit is echt een van de opmerkelijkste vondsten ooit", klinkt het bij deskundigen.

Volgens kenners gaat het om een van de 268 5 dollarmunten die gemaakt werden uit goud in het midden van de negentiende eeuw, de periode waarin een massa goudzoekers naar Californië trokken in de hoop daar rijk te worden. "Het is alsof je een Picasso vindt tussen de rommel in je garage. Dit is echt een van de opmerkelijkste vondsten ooit", aldus Mark Salzberg van de Numismatic Guaranty Corporation (NGC), een bedrijf in de Amerikaanse staat Florida gespecialiseerd in het uitzoeken of munten al dan niet echt zijn.

"De verzamelaar had de munt op verschillende evenementen al aan andere verzamelaars getoond, maar kreeg steeds het deksel op de neus. Ze beweerden allemaal dat het om een nep-exemplaar ging. Vooral omdat er nog maar 3 exemplaren van die periode teruggevonden zijn. Terwijl er toch 268 gemaakt zijn. Toen wij hem dan meldden dat zijn munt echt was, was hij danig van zijn stuk."

"Vreemd, maar we voelden onmiddellijk aan dat het hier om een echt exemplaar ging. Maar dat moesten we eerst bevestigd zien na een erg zorgvuldige analyse. In ieder geval is hij nu miljoenen waard. Ik schat ongeveer 3 miljoen dollar (2,4 miljoen euro)", klinkt het bij NGC.

"Vervalsingen zijn meer en meer schering en inslag. En ze worden almaar beter. Daarom is het geen verrassing dat het zo lang geduurd heeft vooraleer er kon bevestigd worden dat het hier om een echte munt ging", schrijft muntenverzamelaar Borris Tavrovsky op nieuwswebsite SFGate.

Voorlopig is het nog niet duidelijk of de Amerikaan de munt zal verkopen.