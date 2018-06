"Alsof ik weer tot leven kom": Italiaanse 'spookverkozene' toont voor het eerst sinds 1993 haar gezicht aan publiek Redactie

Bron: The Guardian 0 Piera Aiello (51) werd op een nooit geziene manier in het Italiaanse parlement verkozen voor de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S). Sinds 1993 heeft ze haar gezicht niet meer in het openbaar getoond. Ook niet tijdens haar verkiezingscampagne. Ze zag hoe de maffia haar man voor haar ogen doodschoot, getuigde tegen de moordenaars en kreeg doodsbedreigingen. Vandaar. The Guardian kon haar nu voor het eerst strikken tijdens een fotosessie: "Alsof ik weer tot leven kom".

"Na al die jaren achter de schermen kan ik vandaag eindelijk de wereld weer in het gezicht kijken zonder vrees om ook het mijne te laten zien", zei Aiello aan The Guardian. "Op dit eigenste moment voel ik mij compleet vrij."

In 1992 was Aiello getuige van de moord op haar man door twee huurmoordenaars van de maffia. Daardoor moest ze twee jaar later opgenomen worden in het beschermingsprogramma van de overheid voor getuigen.

Anoniem

In maart besloot ze in Sicilië op te komen voor M5S als antimaffiakandidate. Ze voerde anoniem campagne, onder strenge veiligheidsbewaking, maar won toch haar zetel. Ze werd de "kandidate zonder gezicht" genoemd.

Aiello komt uit het Siciliaanse Partanna. Op haar veertiende al moest ze verplicht trouwen met de zoon van maffiabaas Vito Atria. In 1991 werd haar man geliquideerd door een rivaliserende maffiabende. "We hadden een pizzeria", vertelt ze. "Op een avond kwamen er twee mannen binnen. Ze keken naar mijn man en schoten. Hij viel voor mij neer, helemaal bebloed."

Haar getuigenis leidde tot de arrestatie van verscheidene maffiosi, maar ook tot zware bescherming van haar eigen leven en dus tot opgave van haar vrijheid. Ze moest haar naam laten veranderen en Sicilië achterlaten.

Machtige maffia

Vorig jaar besloot ze haar leven toch weer helemaal zélf in handen te nemen. Ze stelde zich kandidaat voor de populistische Vijfsterrenbeweging, die zich afzet tegen het establishment. Haar doel was de "dramatische omstandigheden waarin antimaffiagetuigen moeten leven naar het parlement brengen".

Ondanks alle pogingen van de Italiaanse justitie om de macht van de maffia in te perken is die nog altijd erg machtig, zowel de Cosa Nostra op Sicilië als de Camorra in Napels. De Calabrese maffia Ndrangheta zou zelfs de belangrijkste handelaar in cocaïne van Europa zijn.

Minister?

Aiello zit nu dus in het Italiaanse parlement, wat het verbergen van haar identiteit in een stad als Rome fel bemoeilijkt. Ze voelde zich tegelijkertijd ook weer klaar om haar gezicht aan het publiek te laten zien. "Ik heb mijn kandidatuur gesteld omdat ik, Piera Aiello, mijn gezicht terug wou. En ik héb het terug", zegt ze. Al zal ze politiebegeleiding moeten blijven krijgen. Haar leven is nog altijd in gevaar.

Andere antimaffia-informanten juichen de verkiezing van Aiello in het parlement toe. Sommigen roepen zelfs dat ze minister van Binnenlandse Zaken moet worden in de nieuwe regering.