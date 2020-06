“Alsjeblieft, stem niet op mijn vader”: dochter van Amerikaanse politicus deelt opmerkelijk bericht AW

27 juni 2020

08u57

Bron: The Guardian 0 Het is niet de strijdkreet die je zou verwachten van de dochter van een politiek kandidaat. Toch roept Stephanie Regan, dochter van Robert Regan, op om niet op haar vader te stemmen die Republikeins kandidaat is voor het Huis van Afgevaardigden in Michigan. “Alsjeblieft”, smeekt zijn dochter in een Twitterbericht. “Stem niet op hem.”

“Als je in Michigan woont, en ouder bent dan 18 jaar, stem dan alsjeblieft niet op mijn vader”, schrijft ze in haar bericht. “Vertel het iedereen.” En zo geschiedde: want inmiddels werd haar bericht bijna 40.000 keer gedeeld.

Omdat eerst niet duidelijk was wie haar vader nu precies is, schreef ze nog een tweede bericht op Twitter: “Omdat zoveel mensen het vragen: het is Robert Regan! Zoek hem maar eens op via Facebook of Google om meer te weten te komen over zijn campagne.”

Het is op zijn minst gezegd een opmerkelijk bericht, te meer omdat Regan talrijke foto’s met zijn (gelukkige) gezin deelt op zijn persoonlijke campagnewebsite. Hijzelf reageerde in een interview met een lokale tv-zender dat de “liberale universitaire opleiding” van zijn dochter verantwoordelijk is voor haar uitgesproken mening. “Zodra kinderen naar de universiteit gaan, maken ze kennis met marxistische en socialistische ideeën, en beginnen ze geïndoctrineerd te raken”, aldus Regan.



Hij zegt nog dat hij en zijn dochter het grondig oneens zijn wat betreft racisme, blanke privileges en Black Lives Matter. “De enige plaats waar ik systematisch racisme zie, is de abortuskliniek”, zo stelt hij. “Omdat ze de Afro-Amerikaanse gemeenschap daar lijken te viseren.”



Regan mag het dan niet eens zijn met de ideeën van zijn dochter, hij looft wél de politieke betrokkenheid van zijn dochter. “Ik ben blij dat ze genoeg vertrouwen heeft om haar gedachtegoed op zo’n publieke manier te uiten.”



