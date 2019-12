“Alsjeblieft, help ons”: meisje ontdekt smeekbede in kerstkaartje uit China HR

22 december 2019

17u11

Bron: Belga 7 Buitenland “Alsjeblieft, help ons.” Zo begon de boodschap die Florence Widdicombe, een zesjarig meisje uit London, ontdekte in een kerstkaartje dat haar mama net had gekocht bij de Britse supermarktketen Tesco. Het bleek een smeekbede van buitenlandse gevangenen die in China tegen hun wil verplicht aan het werk gezet zijn. Supermarktketen Tesco is meteen gestopt met de productie van kerstkaartjes in de Chinese fabriek.

“Wij zijn buitenlandse gevangenen in de gevangenis Qingpu Shangai China. Gedwongen te werken tegen onze wil. Alsjeblieft, help ons en verwittig een mensenrechtenorganisatie”, zo staat in drukletters geschreven op de binnenkant van het kerstkaartje. Dat meldt de krant The Sunday Times.

Tesco reageert geschokt en schortte de productie onmiddellijk op. “We zouden nooit gevangenisarbeid in onze productieketen toelaten”, zo verklaarde een woordvoerster. De kaartjes, waarvan de opbrengsten naar goede doelen gaan, zijn ook uit de winkelrekken gehaald.

Volgens Tesco vond in november nog een onafhankelijke controle plaats in de fabriek met de naam ‘Zheijiang Yunguang Printing’. Niets wees erop dat er gevangenen aan de slag waren, aldus de supermarktketen.

Oud-journalist

Opvallend: de gevangenen vroegen de bestemmeling van het kaartje ook om Peter Humphrey te contacteren. De vader van het meisje ging aan het googelen en ontdekte dat hij een oud-journalist en privédetective is, en enkele jaren achter de tralies zat in Qingpu. Humphrey, die het artikel schreef, contacteerde oud-gevangenen, die hem bevestigden dat gedetineerden er gedwongen worden om kerstkaartjes voor Tesco in te pakken.