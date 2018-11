“Als Trump dat zegt, wie is Amnesty dan om dat tegen te spreken”: Nigeriaans leger gebruikt Trumps woorden om doodschieten van protestanten te rechtvaardigen AW

02 november 2018

21u51

Bron: The New York Times 0 “Amerikaanse soldaten kunnen op migranten schieten als ze met stenen gooien”, zei Trump gisteren in een toespraak gewijd aan immigratie. Het Nigeriaans leger maakte vandaag gretig gebruik van die woorden om de dood van tientallen doden goed te praten.

Het leger opende het vuur nadat enkele protestanten stenen begonnen te gooien naar soldaten in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. De meerderheid van de moslims in Nigeria zijn aanhangers van het soennitische geloof, de sjiieten voelen zich daardoor onderdrukt. Dat was ook meteen de reden van protest.



Aanvankelijk beweerde het leger dat ze slechts drie sjiitische demonstranten doodschoten, maar achteraf bleek de dodentol veel hoger te zijn. Zowel Amnesty International als leiders van het protest beweren dat het in werkelijkheid om veertig doden zou gaan.

“Wie is Amnesty?”

Er volgde al snel kritiek op de gewelddadige reactie van de soldaten. Waarop het leger vervolgens reageerde met een tweet die ze even later opnieuw verwijderden. Ze toonden het filmpje waarin Trump zegt dat zijn soldaten mogen schieten op immigranten die met stenen gooien. Daarbij schreven ze: “Let op en trek conclusies”.



“Als Trump zegt dat stenen hetzelfde zijn als geweren, wie is Amnesty dan om dat tegen te spreken”, klonk het achteraf in een verklaring. “Onze soldaten liepen ook verwondingen op, de sjiieten hebben zelfs een van onze voertuigen verbrand.” Het Nigeriaans leger beweert dat er zes soldaten gewond raakten tijdens de betogingen.

Populariteit van Trump

Trump is behoorlijk populair in Nigeria. De inwoners beschouwen hem als een oprecht man die open communiceert en openhartig praat. Ondanks zijn opmerkingen over de Nigerianen dat ze, eenmaal in de VS, nooit zouden terugkeren naar hun “hutten”.



Ondanks de gewelddadige geschiedenis van Nigeria waarbij onschuldige burgers werden afgeslacht door Islamitische terreurbeweging Boko Haram, vrouwen en meisjes werden verkracht en gemeenschappen verscheurd werden, kon het Nigeriaanse leger altijd bij de Verenigde Staten terecht om wapens te kopen.