“Als kind oud genoeg is om te praten is het oud genoeg voor seks”

23 augustus 2018

14u54

Bron: Rossendale Free Press, Daily Mirror 0 Een veroordeelde pedofiel uit het Britse Haslingden bij Manchester krijgt van de rechter geen toestemming om naar een ander land te reizen waar de leeftijdsgrens voor seks lager ligt. Dat melden Britse media. Tijdens een hoorzitting omschreef de politie Jason Leonard (37) als “een van de gevaarlijkste” zedendelinquenten die ze al gezien had.

Leonard verklaarde tijdens zijn ondervraging onder meer dat zijn “ideale” partner tussen 12 en 14 jaar is en deed choquerende uitspraken zoals: “Als een kind oud genoeg is om te praten, is het oud genoeg voor seks”. De man vindt ook dat pedofielen in Groot-Brittannië “opgejaagd” worden en vergeleek het met de manier waarop homoseksuelen 40 jaar geleden behandeld werden. En de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De man werd in 2013 veroordeeld tot 32 maanden cel nadat hij 251 kinderpornofoto’s gedownload had en vervolgens deelde op het internet. Aanvankelijk werd alleen zijn internetgebruik in de gaten gehouden door de politie van Lancashire, maar die oordeelde dat dit niet meer genoeg was. Ze vroeg in april dit jaar extra maatregelen aan de rechter. Daardoor mag Leonard zonder toestemming geen contact meer hebben met kinderen onder de 16 jaar en mag hij het land niet meer uit.





Leonard vond die beslissing “compleet niet in verhouding” en tekende beroep aan. Zonder resultaat. (lees hieronder verder)

“Ik heb in de 10 jaar dat ik dit werk doe nog nooit iemand ontmoet die zo open is over zijn pedofiele neigingen”, aldus hoofdinspecteur Andrew Ashworth van de politie van Lancashire. “En ik hou op dit moment toezicht op meer dan 90 zedendelinquenten. Hij is een extreem risico. Hij wil nu naar een ander Europees land verhuizen zoals Nederland, Frankrijk, Spanje of Italië omdat hij denkt dat de leeftijdsgrens voor seks daar lager ligt. (wat niet helemaal klopt: in Nederland en Spanje ligt de grens net als in het Verenigd Koninkrijk op 16 jaar, in Frankrijk is het 15 en in Italië 14, red.)”

Toen Ashworth aan Leonard vroeg welke leeftijd hij te jong vond voor seks, antwoordde die: “Als een kind oud genoeg is om te praten is het oud genoeg voor seks.” Op de vraag wat hij als verkrachting beschouwde, antwoordde de man: “Geen commentaar”. (lees hieronder verder)

Hij gaf ook aan dat zijn moeder – een tachtiger met wie hij een goede band heeft – een belangrijke factor is in het onderdrukken van zijn pedofiele neigingen. “Hij zei dat als ze zou sterven, hij meteen naar het buitenland zou vertrekken op zoek naar kinderen”, aldus nog de politieman.

De advocaat van Leonard verzekerde het hof dat zijn cliënt zich aan de wet zou houden in het buitenland. “Als de toegestane leeftijdsgrens voor seks 15 jaar is, zal hij zich daaraan houden”, aldus Stuart Kaufman. “Mijn cliënt is overigens alleen veroordeeld voor het downloaden van kinderporno. Niets bewijst dat hij ooit al effectief seks had met een kind.”

Rechter Sarah Dodd wilde het risico niet nemen. Ze zei dat ze “erg verontrust” was over de “ronduit alarmerende houding” van Leonard “rond pedofilie”.