"Als Juncker glas water vraagt, weten we dat hij gin krijgt" TTR

20 juli 2018

12u32

Bron: Daily Mail, The Spectator 9 Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker moest vorige week ondersteund worden door enkele regeringsleiders na afloop van de eerste dag van de NAVO-top in Brussel. Hoewel Juncker zei dat hij bloednuchter was en last had van zenuwpijnen, blijven er geruchten circuleren dat hij een alcoholprobleem heeft . "Als Juncker een glas water vraagt, weten we dat hij gin krijgt", zo schrijft de Franse journalist Jean Quatremer in het conservatieve weekblad The Spectator.

Op televisiebeelden was te zien hoe de 63-jarige Luxemburger de trapjes niet opkon voor de groepsfoto. Insinuaties dat Juncker dronken was, werden door zijn woordvoerder Schinas "smakeloos" genoemd. Ook Juncker ontkende dat hij te diep in het glas had gekeken. "Het is verbazingwekkend hoeveel mensen expert zijn als het over mijn medische conditie gaat. Ja, ik had kramp in mijn been, maar er waren veel belangrijker zaken om op te concentreren op de NAVO-top dan mijn gezondheidstoestand", zei de EU-topman.

Twijfels

"Verschillende EU-medewerkers uit Luxemburg, Brussel en andere Europese steden kunnen voorbeelden geven van gelijkaardige gebeurtenissen als op de NAVO-top", schrijft Quatremer. De Franse journalist betwijfelt of de verklaring van Juncker waar is. "Op beelden is te zien hoe hij lacht, praat en zelfs kust met de mensen die hem ondersteunen", klinkt het. Volgens een getuige die aanwezig was tijdens het diner op de NAVO-top zou de EU-topman "veel alcohol gedronken hebben".

"Juncker zou dol zijn op alcohol, iets wat hij meermaals blijft ontkennen. In Brussel wordt nochtans iets anders verteld", gaat de journalist verder. "Als je kampt met zenuwpijnen als gevolg van ischias, dan ben je aan je bed gekluisterd. En als hij echt rugpijn heeft, hoe kon hij dan een bezoek brengen aan China en Japan enkele dagen later?"



Daarnaast refereert Quatremer in zijn artikel over "Jean-Claude Druncker" - zoals hij de EU-topman noemt - aan een gebeurtenis uit 2015. Tijdens een Europese top in Riga verkeerde Juncker ogenschijnlijk in eenzelfde toestand, zo schrijft hij. "Hier komt de dictator", zei Juncker toen tegen de Hongaarse premier Viktor Orbán.

Rechterhand Juncker

Tot slot vindt de Franse journalist dat "het geen toeval is dat Juncker afhankelijk is van de ambitieuze Martin Selmayr", zijn voormalige kabinetschef. De benoeming van Selmayr tot secretaris-generaal van de Commissie veroorzaakte heel wat ophef dit jaar. Meerdere bronnen zeiden toen onafhankelijk van elkaar dat Selmayr de Spaanse juriste Clara Martinez Alberola inzette als ‘strovrouw’, om te verbloemen dat hij feitelijk de enige kandidaat was om secretaris-generaal van de Europese Commissie te worden.

Op een partijtop van de christendemocratische EVP dreigde Juncker op te stappen als zijn kersverse secretaris-generaal Martin Selmayr ontslagen zou worden. Binnen de EVP werd dat dreigement met verbazing ontvangen. "Als de alcoholsluier afvalt, dan valt op dat de echte invloed van Selmayr komt, een niet verkozen Eurocraat", concludeert Quatremer.