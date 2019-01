“Als in een horrorfilm”: shoppers zitten 40 minuten vast in op hol geslagen lift die maar op en neer blijft gaan KVDS

28 januari 2019

10u27

Bron: Wales Online, Facebook, Twitter 0 “Het meest angstaanjagende dat we ooit hebben meegemaakt.” Zo omschrijven 13 shoppers de beproeving die ze afgelopen weekend moesten doorstaan in een winkelcentrum in Wales. Ze zaten zaterdagavond maar liefst 40 minuten vast in een op hol geslagen lift.

Het incident gebeurde in St David’s, een winkelcentrum in Cardiff. Taris Chapman (19) was een van de slachtoffers en ze omschrijft in een post op Facebook wat er precies gebeurde.

Schokkend

Ze was samen met drie vriendinnen iets gaan eten en de vrouwen keerden net terug naar hun wagen toen het fout ging. “40 minuten lang ging de lift naar de bovenste verdieping om ons daarna al schokkend zeven verdiepingen naar beneden te laten vallen”, schrijft ze.





Het duurde 10 minuten eer ze iemand te pakken kregen bij de alarmcentrale van het liftbedrijf. “Toen het uiteindelijk lukte, viel de speaker voortdurend uit”, zegt ze verder. “Niemand van ons had bereik op zijn smartphone, dus we konden ook zelf het noodnummer niet bellen.” (lees hieronder verder)

Uiteindelijk alarmeerde het liftbedrijf de brandweer, die hen uit de snikhete lift ontzette. “Dit was het meest angstaanjagende dat ik ooit heb meegemaakt”, zegt Chapman nog. “En het had niets te maken met de hoeveelheid mensen in de lift. Er zaten er maar half zoveel in als toegelaten.”

Aan de Britse nieuwssite WalesOnline vertelden de vrouwen gisteren nog dat het een ervaring “als in een horrorfilm” was. “Iedereen gilde en was in paniek”, klinkt het.

Angst

Zeker vriendin Olivia, die lijdt aan een angst voor liften. De vrouw kreeg een paniekaanval en trilde en huilde de hele tijd. “We besloten uiteindelijk om op de grond te gaan zitten voor het geval we zouden neerstorten. Het voelde alsof we er nooit meer uit zouden geraken.” (lees hieronder verder)

Terrified shoppers trapped in lift as it 'plunged up and down' 25 timeshttps://t.co/Z8H2UxhILl pic.twitter.com/dN5Aea5FRi Daily Mirror(@ DailyMirror) link

Ook Megan Jones (19) zat in de lift, samen met haar moeder Alyson (53). Op Twitter omschrijft ze de ervaring als “absolute horror”. Volgens haar duurde het 25 minuten eer ze bevrijd werden. “En het enige dat we kregen ter compensatie was gratis parking”, klinkt het boos.

“Iedereen gilde”

“Niemand kunnen bereiken terwijl we maar op en neer gingen zonder de mogelijkheid om de lift stil te leggen, was het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Ik mag er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn als we met meer dan 13 in de lift hadden gezeten. We gingen omlaag naar het gelijkvloers en daarna weer helemaal omhoog naar de bovenste verdieping. Om dan weer met een schok naar beneden te vallen. We moeten zeker 25 tot 30 keer op en neer gegaan zijn. Iedereen gilde.” (lees hieronder verder)

Cannot believe that after being stuck in a lift flying up and crashing down to the floor for 25 minutes & having the fire brigade get us out, all @StDavidsCardiff can offer us is free parking, absolutely disgusting!!! Meg(@ meg_jones16) link

Het shoppingcenter bevestigde dat er een probleem was met de lift zaterdagavond en dat de brandweer ter plaatse moest komen. “We willen ons verontschuldigen bij de slachtoffers en hen bedanken voor hun geduld”, aldus general manager Steven Madeley.

Ook de brandweer bevestigde dat ze zaterdag iets voor 19 uur naar St David’s geroepen werd voor een melding van “een kapotte lift”. “De slachtoffers zijn in veiligheid gebracht”, klinkt het daar.