"Als ik word afgezet, crasht de beurs": experts hekelen "bangmakerij" van Trump

23 augustus 2018

23u09

Bron: Fox News 0 Tot verbijstering van experts 'waarschuwt' de Amerikaanse president Trump dat de economie instort als hij zou worden gedwongen af te treden. "Als ik ooit word afgezet, zullen de beurzen crashen. Ik denk dat iedereen dan erg arm zal worden", zegt hij donderdag in een interview met tv-zender Fox News.

Daar voegt hij meteen aan toe dat hij niet denkt dat het ooit zover komt. "Ik weet niet hoe je iemand kan afzetten die geweldig werk levert."

Een afzettingsprocedure ('impeachment') is momenteel niet aan de orde, maar Trump komt wel steeds verder in het nauw. Zijn ex-campagnechef is deze week schuldig bevonden aan ernstige fraude en zijn voormalige advocaat Michael Cohen bekende zwijggeld te hebben betaald aan een pornoster. Die bekentenis kan de roep om afzetting versterken.

De Amerikaanse economie draait als een zonnetje sinds Trump aan de macht is. Toch reageren deskundigen sceptisch op de uitspraken van de Amerikaanse president. "Een belachelijke opmerking. Van het type dat een Latijns-Amerikaanse dictator of despoot uit het Midden-Oosten zou maken om aanhangers in het gareel te houden", zegt topman Josh Brown van beleggingsfirma Ritholtz Wealth Management tegen nieuwszender CNBC.

"Vicepresident net zo vriendelijk"

Vicepresident Mike Pence, die na afzetting van Trump aan de macht zou komen, zou niet minder vriendelijk zijn voor het bedrijfsleven, merkt een commentator van die nieuwszender op. "En net zo'n grote aanhanger van lage belastingen. Dat geldt net zo goed voor alle andere Republikeinen."

Politieke gebeurtenissen raken de aandelenmarkten veel minder hard dan economische factoren, zegt Joseph Davis, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Vanguard.

Een afzettingsprocedure kan de markt wel degelijk verstoren, zegt hoogleraar bedrijfseconomie en beleidswetenschap Kent Smetters. Maar die zal volgens hem niet heel abrupt zijn, omdat zo'n procedure een slepend proces is.

Lewinsky-affaire

Hoe verging het de Amerikaanse beurs bij eerdere afzettingsprocedures? Dat beeld is wisselend. De belangrijkste aandelenindex (S&P 500) kelderde 19 procent toen Bill Clinton in 1998 serieus in het nauw kwam omdat hij had gelogen over zijn affaire met Monica Lewinsky. De koers herstelde echter weer en bereikte zelfs een nieuwe recordhoogte voordat hij in februari 1999 werd vrijgesproken.

Toen de Watergate-affaire in 1974 aan het licht kwam en Richard Nixon een afzettingsprocedure aan zijn broek kreeg, was er al een economische crisis. Die combinatie van economische én politieke instabiliteit deed de Amerikaanse beurs geen goed: de S&P 500 kelderde de maanden daarop met meer dan 30 procent.

Zelfs in het geval dat Trump de volgende president in het illustere impeachment-rijtje wordt, en zelfs áls de beurs daarop daalt, zal dat volgens de experts echter niet zomaar een nieuwe recessie veroorzaken die 'iedereen' raakt, zoals Trump beweert. Al was het alleen maar omdat de meeste 'gewone' Amerikanen geen aandelen bezitten.