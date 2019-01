“Als ik er niet meer ben zullen de pesterijen vanzelf stoppen”: de onbeantwoorde noodkreet van Rochelle (14) Sven Van Malderen

21 januari 2019

13u09

Bron: News.com.au 0 “Als ik er niet meer ben, zullen de pesterijen en het racisme vanzelf wel stoppen.” Die alarmerende boodschap stuurde Rochelle Pryor naar een paar vrienden. Enkele uren later zou het veertienjarige meisje uit de Australische stad Perth een einde maken aan haar leven. Ze is al het vijfde minderjarige meisje dat zelfmoord pleegt onder de Aboriginals in twee weken tijd.

Slechts één kameraad reageerde effectief op de noodkreet die Rochelle op 1 januari uitstuurde. Enkele uren later vond haar vader haar bewusteloos in de slaapkamer. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar overleed ze negen dagen later.

Het meisje was in augustus betrokken geraakt bij een vechtpartij voor de schoolpoort. Volgens haar moeder Wendy Paterson kwam ze toen thuis met stevige snijwonden op haar benen. “Ze was erg van streek en had schrik om terug te keren naar school. Vanaf dan is het steil bergaf gegaan.”

“Vrienden keerden zich tegen haar”

“Mijn kleine zus was altijd goedgezind, maar dat veranderde toen haar vrienden zich tegen haar keerden”, aldus Kyanne (17). “Er was ook racisme mee gemoeid, sommige mensen staan niet stil bij wat ze zeggen.”

De medestudenten reageren geschokt. “Door al mijn tranen kan ik niet helder meer uit mijn ogen kijken. Kom alstublieft terug”, schreef een van hen op Instagram. “We discussieerden nog in welke kleur je je haar zou verven, je dacht aan... blauw of paars. Als ik geweten had dat je zo’n donkere gedachten had, zou ik alles gedaan hebben om je tegen te houden. Ik heb altijd gezegd dat ik er voor jou zou zijn.”

“Alle hoop is vervlogen”

Na Rochelle zouden nog vier jonge meisjes uit de Aboriginal-gemeenschap uit het leven stappen. Hun leeftijden varieerden van twaalf tot vijftien jaar. Het zelfmoordcijfer bij kinderen uit die bevolkingsgroep ligt vijf keer hoger dan normaal.

“De verklaring moet meestal gezocht worden bij factoren als armoede en ongelijkheid”, maakt regeringsmedewerker Gerry Georgatos in ‘The Guardian’ duidelijk. “Ze leven geïsoleerd, verlaten vroegtijdig de school en vinden amper een job. Alle hoop is als het ware vervlogen. Ook seksueel misbruik en zelfverminking spelen een grote rol.”

De Australische overheid heeft vorig jaar al maatregelen genomen. In vier jaar tijd zal er 3,9 miljard Australische dollar (2,5 miljard euro) geïnvesteerd worden in mentaal welzijn en zelfmoordpreventie voor de Aboriginals. Vooral de regio’s Kimberley en Pilbara zullen onder handen genomen worden.

Meer over samenleving