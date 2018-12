"Als iemand politieke macht heeft, moet hij die gebruiken om te doen wat juist is”: VN-commissaris hekelt haattoespraken en xenofobe uitspraken over Migratiepact sam

05 december 2018

17u47

Bron: belga 0 De nieuwe VN-mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet is ontgoocheld dat zo veel landen zich distantiëren van het Migratiepact. De VN-tekst, die volgende week in het Marokkaanse Marrakesh moet worden goedgekeurd, moet helpen de migratie in goede banen te leiden, zowel in de thuis- als de bestemmingslanden van migranten.

"In plaats van leiderschap te tonen en het goede voorbeeld te geven, lijken sommige toppolitici enkel naar de peilingen te kijken omdat ze denken dat mensen bang zijn voor migratie", zegt Bachelet in Genève. Politici zouden mensen waarden moeten meegeven en principes uitleggen. "Als iemand politieke macht heeft, moet hij die gebruiken om te doen wat juist is", zegt ze.

Respect

Bachelet hekelt politici die door de keuze van hun woordgebruik de stemming bij de bevolking tegen migranten of andere minderheden aanmoedigen. "Leidinggevende figuren, die migranten publiekelijk bekritiseren of haattoespraken houden en xenofobe taal gebruiken, geven andere mensen toestemming om geen respect meer op te brengen voor de mensenrechten van anderen. Leidinggevende figuren zijn verantwoordelijk voor wat ze zeggen en moeten het goede voorbeeld geven.” Dat stelt Bachelet zonder politici als de Amerikaanse president Donald Trump of diens Braziliaanse collega Jair Bolsonaro bij naam te noemen.

Oproep

Bachelet houdt haar toespraak kort voor de 70ste verjaardag van de goedkeuring van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948). "In vele landen ligt de fundamentele erkenning dat alle mensen gelijk zijn en eigen rechten hebben, onder vuur", vindt ze. Ze roept op tot meer betrokkenheid van politici, mensenrechtenactivisten en gewone burgers om de mensenrechten te versterken.

