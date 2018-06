"Als een renaissance-schilderij': is de foto van Merkel en Trump nu al hét nieuwsbeeld van het jaar? MVDB TT

10 juni 2018

06u53

Bron: The Washington Post, The Huffington Post, Reuters 13 Het beeld wordt her en der nu al dé foto van het jaar genoemd: de "spontane ontmoeting" op de G7-top die de Duitse bondskanselier Angela Merkel deelde op Instagram. De moeilijke sfeer op de top in Canda kon niet beter worden geschetst als door de foto van de Duitse fotograaf Jesko Denzel.

Denzel drukte vandaag op precies het juiste moment af en realiseerde een perfect fotografisch pareltje. Alsof het een renaissance-schilderij betreft, zie je Angela Merkel, met links naast haar de Franse president Emmanuel Macron en helemaal in de linkerbovenhoek de Britse premier Theresa May, verwoed haar best doen om Donald Trump op andere gedachten te brengen. Tevergeefs, Trumps blik verraadt dat hij allerminst onder de indruk is. 'The Donald' is de enige zittende van het gezelschap. Hij wordt geflankeerd door zijn nieuwe adviseur voor nationale veiligheid John Bolton (met witte snor).

De details in de foto, waar je naar kan blijven kijken, maken het beeld zo fascinerend. Merkels jasje dat afsteekt tegen de strak in het pak zittende mannen rond de tafel, de schuine lijn die Trumps blik volgt richting Merkel en Macron met zijn vuist op tafel, Theresa May die er niet helemaal bij hoort, de Japanse premier Shinzo Abe die er met gekruiste armen wat verveeld bij staat, de nieuwsgierige Japanse onderhandelaar tussen hem en Merkel in: de spanning op de G7-top, die Trump vroegtijdig verliet, is perfect voelbaar.

"Spontane meeting"

Denzel was vandaag als fotograaf aan het werk voor de Duitse delegatie. De foto verscheen op het Instagramprofiel van Angela Merkel. Volgens het onderschrift gaat het om een "spontane meeting tussen twee werksessies door".

Hoe de foto exact geïnterpreteerd moet worden, is voer voor discussie. Toont Trump met zijn kleine glimlach minachting terwijl de rest hem probeert te overtuigen? Kijkt hij Merkel aan, of lijkt hij toch net naast haar te kijken? En toont Merkel zich net vastberaden, of zit er toch wat lichte twijfel in haar pose? Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Zweiter Tag des G7-Gipfels in Kanada: spontane Beratung am Rande der offiziellen Tagesordnung. --- Day two of the G7 summit in Canada: spontaneous meeting between two working sessions. #G7Charlevoix