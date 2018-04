"Als de wind verkeerd zit...": dit dorpje werd maandenlang geteisterd door trein vol rottende uitwerpselen TK

19 april 2018

17u55

Niet tevreden met je huidige woonplaats? Wees dan gewoon blij dat je niet in Parrish woont. Het kleine dorpje in Alabama werd het slachtoffer van een bizar probleem. Op een treinspoor in de buurt werd een trein met 80 containers vol rioolafval (lees: uitwerpselen) achtergelaten, en het ding bleef daar twee maanden staan. Resultaat: een verschrikkelijke stank en een erg boze burgemeester.

"Het ruikt naar rottende lijken, of karkassen. Het ruikt naar de dood." Heather Hall, burgemeester van Parrish, is niet te spreken over het onwelriekende lot dat haar dorp toebedeeld kreeg. Twee maanden lang kregen de 1.000 inwoners te maken met een vreselijke geur, die afkomstig was van een trein vol rottende uitwerpselen.

Het rioolafval, in 80 treincontainers verdeeld, was afkomstig uit New York en New Jersey. Het bestuur van de grootsteden dumpt het vieze goedje normaal gezien in een stortplaats in Alabama, maar werd voor de rechter gesleept door West Jefferson, een buurgemeente van Parrish. Daar wilden ze niet meer dat de trein door hun dorp reed, en tot het geschil is opgelost kan de 'poop train' nergens heen. "Dus moesten ze de trein parkeren op het dichtstbijzijnde ongebruikte spoor, en toevallig was dat hier in Parrish", aldus Hall.

Hete zomer

Al sinds januari staat de inhoud van de train daar nu te rotten in de zon. Volgens de inwoners van het dorp is de geur niet te harden. "Het is pure stront", vertelt Sherleen Pike aan AP. "Soms word je erdoor bevangen, als de wind slecht zit. Het beneemt je gewoon de adem, het is een nachtmerrie."

Vorige week was Hall ten einde raad. Ze dreigde met een rechtszaak tegen Big Sky Environmental, het bedrijf waar de trein vandaan komt. "Als de laatste wagon met rioolafval niet weggehaald wordt tegen 23 april, zullen we klacht indienen", waarschuwde ze. En haar dreigement had effect: intussen is de 'poop train' weer vertrokken uit Parrish. Net op tijd, aldus Hall, want de zomermaanden zitten eraan te komen. "En de zomer is hier niet echt vergevingsgezind als het over zulke dingen gaat."