"Als de regering soldaten stuurt, zullen we blijven vechten tot de laatste dood is" Sven Van Malderen

13u48

Bron: The Independent 9 AFP Hoogspanning in het Amazonewoud: in augustus hief de Braziliaanse regering het beschermde statuut van een uitgestrekt gebied op om mijnbouw mogelijk te maken. Inheemse stammen zouden op die manier bedreigd worden in hun bestaan. "Maar wat er ook gebeurt, we zullen ons blijven verzetten", zweert Waiapi-stamlid Tapayona nu. "Als de Braziliaanse regering soldaten stuurt om mensen te vermoorden, zullen we blijven vechten tot de laatste dood is."

Vorige maand trok president Michel Temer onder (inter)nationale druk het controversiële decreet weer in. Maar de dreiging, die blijft voor alle duidelijkheid. Als campagneleidster van mensenrechtenorganisatie Survival International kan Fiona Watson als geen ander de precaire situatie inschatten. "De pogingen om hun grondwettelijke rechten af te zwakken en zelfs te vernietigen, volgen elkaar in sneltempo op. Temer neemt daarbij het voortouw, want hij probeert deals te sluiten met de machtige landbouwindustrie. En daar horen grondeigenaars en zakenmannen bij die staan te popelen om die eigendommen in te nemen."

De vrees bestaat ook dat de regering een weg wil bouwen die van Brazilië naar Venezuela leidt. Recht door de jungle, welteverstaan. "Dan zouden er hier auto's, vrachtwagens, geweld, drugs en diefstallen komen", beseft stamlid Calibi (57). "De hele cultuur zou veranderen. Jongeren zouden dan gsm's, kleren en computers willen. De komst van blanke mannen zou alles kapotmaken."

"Als de mijnbouwbedrijven hun opwachting maken, zouden ook de rivieren vervuild worden. En daar halen ze hun vis en drinkwater uit", voegt Watson toe. "Die weg zou bovendien voor een invasie zorgen, met sociale conflicten en gezondheidsproblemen tot gevolg." Zulke confrontaties kunnen zelfs tot de dood leiden, weet opperhoofd Tzako. "Bijna vijftig jaar geleden botsten onze jagers op blanke avonturiers. Enkele maanden later was haast iedereen uit onze stam gestorven aan een ziekte."

De Waiapi kregen voor het eerst contact met de buitenwereld in 1973. "Sindsdien zijn ze van 150 naar 1.200 stamleden gegaan. Ze richtten hun eigen structuren op, verdreven goudzoekers die daar niet hoorden te zijn, pakken ziektes als malaria aan en hebben ook hun eigen leerkrachten. De manier waarop zij het Amazonewoud en de bijhorende rijke biodiversiteit respecteren, daar profiteren uiteindelijk alle Brazilianen van", besluit Watson.

