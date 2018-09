"Alle vrouwen op deze foto maken duidelijk hoe ze over rechter Kavanaugh denken" Sven Van Malderen/TT

Bron: CNN 0 Straffe foto uit de hoorzitting van Brett Kavanaugh: alle vrouwen in de achtergrond lijken met hun blik duidelijk te maken hoe ze over de kandidaat-rechter in het Hooggerechtshof denken. De afkeer en de shock staan zo op hun gezicht af te lezen, klinkt het bij tegenstanders van de man op Twitter.

Gek genoeg zijn de afgebeelde dames op de eerste rij net zijn hevigste voorstanders. Van links naar rechts ziet u Martha Kavanaugh (zijn moeder), Laura Cox Caplan (een vriendin van de familie), Ashley Kavanaugh (zijn vrouw), Suzanne Mattan (een hartsvriendin) en Zina Bash (iemand uit zijn vroegere entourage).

Kavanaugh kwam tijdens zijn verweer tegen de aanranding van Christine Blasey Ford bij momenten bitsig en theatraal uit de hoek. Hij beweerde het slachtoffer te zijn van een groteske karaktermoord, die georkestreerd was door de Democraten.

"Ik heb nooit iemand aangerand. Niet op school, niet aan de universiteit. Nooit. Ik betwijfel niet dat mevrouw Ford ooit is aangerand. Maar niet door mij. (In tranen) Mijn dochter Lisa zegt dat we voor die vrouw moeten bidden. Veel wijsheid uit de mond van een tienjarige."

"Mijn reputatie is helemaal om zeep vanwege deze valse beschuldigingen", klonk het. "Heel wat competente mensen willen ons land dienen, maar na dit circus zullen ze wel twee keer nadenken. Jullie (de Democraten; nvdr) hebben het hard geprobeerd, daar is iedereen het over eens. Maar jullie inspanningen om mijn goede naam en mijn familie kapot te maken, zullen geen effect hebben. Misschien haal ik het niet als rechter in het Hooggerechtshof, maar ik zal nooit uit eigen beweging opstappen."

Ford had enkele uren eerder een overtuigende verklaring afgelegd over het bewuste feestje in 1982. "Op een bepaald moment ging ik naar het toilet. Bovenaan de trap werd ik in een slaapkamer geduwd. Brett en zijn kompaan Mark Judge kwamen binnen en sloten de deur. Brett duwde me op het bed en kwam op me liggen en betastte me. Ik schreeuwde, in de hoop dat iemand me zou horen. Ik probeerde hem van me af te duwen, maar hij was te zwaar. Ik dacht dat hij me ging verkrachten. Brett legde zijn hand op mijn mond. Dat was verschrikkelijk, ik kon niet ademen en dacht dat hij me ging vermoorden."

"Brett en Mark bleven maar lachen en hadden een geweldige tijd. Ik smeekte om hulp, maar hij luisterde niet."

Op een bepaald moment kon Ford toch wegraken en de kamer uitvluchten. "Ik wachtte in de badkamer, tot ik ze niet meer hoorde. Daarna verliet ik het huis. Ik voelde mij heel opgelucht dat ik daar weg was en dat Brett en Mark niet achter me aan kwamen."

President Donald Trump blijft intussen rotsvast achter zijn kandidaat staan. "Dit is waarom ik hem genomineerd heb", klonk het in een tweet.