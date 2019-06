“Alcoholvrij bier, je bedoelt gaylimonade?” Directeur brouwerij stapt op na foute tweet Tom Tates

04 juni 2019

16u48

Bron: AD 0 Nick Warming, de directeur van de Australische bierbrouwerij Southern Bay Brewery, heeft per direct zijn functie neergelegd nadat hij een golf van kritiek over zich heen kreeg over een opmerkelijk bericht dat hij op sociale media zette. In een tweet noemde Warming alcoholvrij bier “ gaylimonade”.

Aanvankelijk kwam het bedrijf met nederige excuses , maar omdat de negatieve reacties op het bericht aanhielden, besloot de directeur uiteindelijk toch op te stappen. In een uitgebreid bericht op Twitter gaat Warming diep door het stof. “Ik heb niemand willen beledigen en heb het gewraakte bericht zonder na te denken geplaatst. Ik hoop dat mijn excuses worden geaccepteerd. We hebben mijn homofobe post van Twitter verwijderd en dit zal nooit meer voorkomen.”

Te makkelijk

Hoewel de directeur vanwege de mediablunder is opgestapt en het bedrijf ‘sorry’ heeft gezegd en met een officiële verklaring op de site kwam, houdt de kritiek op de bierbrouwerij aan. Menigeen noemt het excuus ‘te makkelijk’, omdat het bedrijf eerder dit jaar ook al de fout in ging met een leuk bedoelde advertentie. Daarin werd geopperd dat het heel normaal zou zijn om zes biertjes te drinken om je beter te voelen. De reclame, die zou aansporen tot overmatig alcoholgebruik, werd verwijderd nadat de Southern Bay Brewery op de vingers was getikt door de Australische reclamecodecommissie.