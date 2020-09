"Al vijf dagen geen zon meer gezien": Vlaamse Lindsay over bosbranden in Oregon Jeffrey Franssens

17 september 2020

11u09 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. De impact van de bosbranden in de staat Oregon is duidelijk voelbaar in de stad Portland. Al bijna een week hangt er felle rook boven de stad. Zelfs op straat komen is niet meer als voorheen, vertelt de Vlaamse Lindsay Claes. “Het kriebelt in de keel en je ogen prikken.”

Lindsay woont al acht jaar in Portland. Ze werkt als verpleegkundige in een ziekenhuis. Daar konden zelfs verschillende operaties niet doorgaan omdat het luchtzuiveringssysteem ontregeld was. “Het zuiveringssysteem van het ziekenhuis kon het niet aan om de lucht te blijven zuiveren. We voelen het in alle lagen van de maatschappij. Thuis en op het werk.”

Volgens onderzoekers van het aardobservatieprogramma van de Europese Unie zijn de huidige bosbranden in Californië, Oregon en Washington “aanzienlijk intenser” dan vorige branden in de VS. De rook is oostwaarts gewaaid en begint nu stilaan ook Europa te bereiken.