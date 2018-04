"Al 32 arbeiders omgekomen bij bouw megaluchthaven in Istanboel" HA

28 april 2018

12u57

De bouw van een nieuwe luchthaven bij de Turkse grootstad Istanboel heeft al aan 32 arbeiders het leven gekost. Dat meldt de bouwvakbond, die felle kritiek heeft op de arbeidsomstandigheden en veranderingen eist.

"De hele ploeg, van leidinggevend personeel tot eenvoudige arbeiders, is blootgesteld aan een onhoudbare werkdruk", zei Özgür Karabulut, voorzitter van de regeringskritische vakbond Dev-Yapi-Is. De meeste, vaak dodelijke ongevallen worden veroorzaakt door de druk om zo snel mogelijk te werken. De regering moet meer veiligheidsmaatregelen voor de arbeiders treffen, klinkt het.

Volgens de vakbond zijn tot dusver 32 arbeiders omgekomen op de bouwplaats, meestal door een val vanop grote hoogte en door ongevallen met vrachtwagens met puin, aldus Karabulut. De Turkse regering heeft het over 27 arbeiders die om het leven zijn gekomen. Ze wijst alle klachten van de vakbond van de hand. Rond en in de enorme bouwput werken meer dan 30.000 mensen.

De nieuwe megaluchthaven is een prestigeproject van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. De bouw is begonnen in juni 2014. De luchthaven, zo'n 35 km ten noordwesten van Istanboel, in het Europees deel van Turkije, moet later dit jaar op de Dag van de Republiek op 29 oktober in gebruik worden genomen.