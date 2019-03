“Al 15 doden door stroomuitval Venezuela” kv

10 maart 2019

01u58

Bron: ANP 0 In Venezuela zijn vijftien nierpatiënten om het leven gekomen door de aanhoudende stroompanne. Dat meldt de ngo Codevida zaterdag (lokale tijd). “De situatie van mensen die dialyses moeten ondergaan is kritiek. Momenteel werkt 95 procent van de dialysemachines niet meer. Dat kan morgen al 100 procent zijn", aldus de directeur van Codevida.

De directeur maakt zich grote zorgen over het stroomgebrek. “De paar machines die nog werken door noodgeneratoren, dreigen binnenkort zonder brandstof te komen zitten."

Sinds donderdag heeft een deel van het land geen stroom meer. In het begin van de storing was bijna nergens meer stroom in Venezuela. Toen werd al gevreesd voor het leven van mensen die dialyses nodig hebben voor hun nieren.



Volgens de regering van president Nicolás Maduro is de stroomuitval het gevolg van een cyberaanval op een waterkrachtcentrale. De zelfbenoemde interim-president Guaidó beschuldigt Maduro en zijn regering ervan de stroomuitval te veroorzaken.

Zaterdag vonden ook protesten plaats van aanhangers van zowel de gekozen president Maduro als die van Guaidó. De groepen werden uit elkaar gehouden door de oproerpolitie, die vooral de aanhangers van Guaidó soms hardhandig stopte.