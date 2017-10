"Akkoord om Salah Abdeslam in ons land te berechten voor schietpartij in Vorst" HA

De federale procureurs van Frankrijk en ons land hebben een juridische oplossing bedacht om Salah Abdeslam in ons land te berechten voor de schietpartij in Vorst van vorig jaar. Dat heeft federaal procureur Frédéric Van Leeuw bevestigd aan de nieuwsdienst van de VRT. Het vergelijk kwam uit de bus tijdens een tweedaags terreurcongres met Frankrijk, Marokko en Spanje. De definitieve beslissing is in handen van de rechters in België en Frankrijk.



