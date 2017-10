"Akkoord om Salah Abdeslam in ons land te berechten voor schietpartij in Vorst" HA

17u44

Bron: VRT 0 belga Het Belgisch federaal parket en het parket van Parijs hebben een oplossing gevonden om Salah Abdeslam in ons land te laten terechtstaan voor de schietpartij die op 15 maart 2016 plaatsvond in Vorst. Dat meldt de VRT en wordt bevestigd door het federaal parket. Het voorstel moet weliswaar nog in beide landen aan de rechter worden voorgelegd.

Terreurverdachte Abdeslam zit in Frankrijk in voorlopige hechtenis maar heeft vorige maand aangegeven dat hij het proces, dat op 18 december begint, wil bijwonen. "Beide parketten hebben een juridische oplossing gezocht en gevonden om Abdeslam in België te laten terechtstaan", zegt Eric Van Der Sypt, woordvoerder van het federaal parket. "Die moet wel nog in beide landen aan de rechter voorgelegd worden. In België zal dat de bodemrechter, de correctionele rechtbank zijn."



Welke de uitgedokterde oplossing is, wou het federaal parket niet kwijt. Het vergelijk kwam uit de bus tijdens een tweedaags terreurcongres in Mechelen met Frankrijk, Marokko en Spanje.

Huiszoeking eindigt in vuurgevecht

De schietpartij in de Driesstraat in Vorst vond op 15 maart 2016 plaats toen leden van het gemeenschappelijk Frans-Belgische team dat de aanslagen in Parijs onderzocht, daar een huiszoeking wilde uitvoeren. De zes agenten, die hadden verwacht niemand aan te treffen in het appartement, werden onmiddellijk onder vuur genomen en drie van hen raakten daarbij gewond.



De woning werd daarop urenlang belegerd door de speciale eenheden van de federale politie. Een scherpschutter van de politie slaagde erin één van de terroristen neer te schieten. Die werd later geïdentificeerd als de Algerijnse terreurverdachte Mohamed Belkaid (36), ook gekend onder de schuilnaam Samir Bouzid.



Al gauw bleek echter dat Belkaid zich verschanst had in de woning en de politie bezig had gehouden terwijl twee andere aanwezigen in het appartement konden ontsnappen. Op basis van vingerafdrukken in de flat achterhaalde de politie dat één van hen Salah Abdeslam was. Drie dagen later werd Abdeslam, die al sinds de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs gezocht werd, opgepakt in de Vierwindenstraat in Molenbeek. Daar kon de politie ook de tweede man die uit het appartement ontsnapt was, arrresterren. Dat bleek Soufien Ayari, ook bekend onder de valse namen Amine Choukri en Monir Ahmed Alaaj.



Beide mannen moeten vanaf 18 december terechtstaan in Brussel voor moordpoging in een terroristische context en verboden wapenbezit. Ayari zit in een Belgische cel, maar Abdeslam zit in Frankrijk in voorlopige hechtenis.