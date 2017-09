"Air France-KLM wil joint venture opstarten met Jet Airways" jv

17u46

Bron: Belga 0 REUTERS De Frans-Nederlandse luchtvaartgroep Air France-KLM onderhandelt met zijn Indiase sectorgenoot Jet Airways over een verdieping van de bestaande samenwerking. De twee bedrijven willen hun vluchten tussen Europa en India onderbrengen in een joint venture, aldus de doorgaans goed geïnformeerde zakenkrant La Tribune.

De onderhandelingen zijn volgens de krant in een vergevorderd stadium en het resultaat kan mogelijk al in november worden voorgesteld.



Air France-KLM werkt ook al via joint ventures samen met Delta Air Lines en Virgin Atlantic voor vluchten naar Amerika, en met China Southern op Chinese routes.



In zo'n gezamenlijke onderneming stemmen de deelnemers hun vluchtschema's op elkaar af en worden de kosten en baten van intercontinentale vluchten gedeeld. Afgezien van fusies en overnames is het de nauwste vorm van samenwerking die bestaat in de luchtvaartbranche.