"Ahed Tamimi werd verbaal en psychologisch mishandeld door haar Israëlische ondervragers" SVM

09 april 2018

18u12

Dat zegt haar familie. De 17-jarige Palestijnse was vorig jaar slaags geraakt met een Israëlische soldaat en kreeg daarvoor acht maanden cel.

De familie van de tiener heeft videobeelden waarop te zien is hoe Israëlische agenten Tamimi -toen 16 jaar- ondervragen nadat ze een soldaat in het gezicht had geslagen. Dat verhoor gebeurde zonder advocaat of familielid, het meisje weigerde meermaals op de vragen te antwoorden.

Volgens haar vader Bassem Tamimi werd Ahed daarna verschillende keren in isolement gevangengezet en mocht ze lange tijd niet slapen, tot wel 34 uur. De advocaten van de familie hebben het filmpje vrijgegeven, naar eigen zeggen omdat ze willen aantonen hoe de Israëli's minderjarigen ondervragen en behandelen. Tamimi's vader heeft intussen klacht ingediend tegen het Israëlische leger. "Die wordt zorgvuldig onderzocht", klinkt het.

Tamimi had een Israëlische soldaat vorig jaar in het gezicht geslagen omdat hij de oprit van de woning van haar familie in Palestijns gebied betrad. Het meisje werd vorige maand tot acht maanden cel veroordeeld. Ze is intussen uitgegroeid tot het symbool van het Palestijnse verzet tegen de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever.