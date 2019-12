“Agenten neergeschoten” bij schietpartij in Jersey City, op enkele kilometers van Manhattan HAA

10 december 2019

20u03

Bron: NBC News, CNN, CBS New York 42 Bij een schietpartij in Jersey City, vlak bij Manhattan, zijn meerdere agenten neergeschoten. Dat meldt Phil Murphy, gouverneur van de staat New Jersey.

De politie zou op zoek zijn naar twee schutters, een man en een vrouw. De ordediensten zijn massaal uitgerukt en omsingelen op dit moment een pand in de Martin Luther King Drive, waar een of meerder daders zich zouden schuilhouden. Volgens CNN is zeker een van de schutters “geneutraliseerd”. Een politierobot bevindt zich in het gebouw, vanwaar geschoten werd, om zicht te hebben op wat er binnen gebeurt.

Gouverneur Murphy van de staat New Jersey bevestigt dat er politieagenten zijn neergeschoten. Het is niet bekend hoe erg zij eraan toe zijn. “Onze gedachten en gebeden zijn bij de mannen en vrouwen van de politie van Jersey City, in het bijzonder bij de agenten die bij deze situatie neergeschoten zijn”, klinkt het in een verklaring.

De politie is massaal ter plaatse met onder meer hondenunits en de ontmijningsdienst. Ook politiediensten uit New York zijn naar de plaats afgezakt. President Donald Trump is op de hoogte gebracht.

“Meer dan 200 schoten”

Getuige Brian Clark was vlakbij toen hij kort na de middag (plaatselijke tijd) plots mensen zag weglopen en geweerschoten hoorde. “Nooit eerder heb ik zoveel schoten gehoord. Het was alsof ik mij in een oorlogszone bevond”, vertelt hij aan CBS New York. Een andere getuige zegt dat ze “meer dan 200 schoten heeft gehoord”.

Straten in de omgeving zijn afgezet en een 12-tal scholen is uit voorzorg in lockdown geplaatst. “Alle leerlingen en het personeel zijn veilig”, meldt het scholendistric Jersey City op Twitter. Het openbaar vervoer in de buurt is tijdelijk opgeschort. De politie vraagt om de omgeving te vermijden.

Jersey City is een stad met ruim 240.000 inwoners, op enkele kilometers van Manhattan in New York.

Breaking: Active shooter in Jersey City. This sounds like a bad one. pic.twitter.com/MEoX5qq9KH Mark Elliott(@ markmobility) link

All students and staff are safe but students will not be dismissed until we receive clearance.

An announcement will made once we are notified JCPS District(@ jcps_district) link

... cont from prev tweet :

🔺 Active shooter: Jersey City



We have been told the gunmen are targeting a school, targeted a Jewish establishment, civilians & L.E



Schools are already on lockdown



One of the gunmen has been injured but has not been stopped. #Jerseycity 🔺 pic.twitter.com/nIfWDp7J5Q ☤𝓢𝒌𝓪𝓲☤(@ Ravagiing) link

Breaking: Police are responding to an active shooter situation at a bodega in Jersey City. At least one police officer and a civilian have been shot. (Image via @moshegeee) pic.twitter.com/aUnCnT45Fb PM Breaking News(@ PMBreakingNews) link