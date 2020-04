“Afrika komt zeker 44 miljard dollar tekort voor corona-aanpak” kv

17 april 2020

21u44

Bron: ANP, Belga 2 Afrikaanse landen komen bij elkaar zeker 44 miljard dollar tekort voor een gedegen aanpak van de coronapandemie. Daarvoor waarschuwt het Internationale Monetair Fonds (IMF). IMF-directeur Kristalina Georgieva roept op tot meer en snelle internationale steun voor het continent.

Volgens Georgieva heeft het Afrikaanse continent onder meer onvoldoende middelen op het gebied van gezondsheidszorg om de pandemie aan te pakken. Alles bij elkaar is volgens haar zeker 114 miljard dollar nodig om in de dringende begrotingsbehoeften te voorzien.

In een gezamenlijk persbericht melden de Wereldbank en het IMF elk 18 miljard dollar uit te trekken. In totaal is al 57 miljard gevonden bij openbare geldschieters. Daarnaast zou de steun van privategeldschieters kunnen oplopen tot 13 miljard dollar.



Na de reeds toegezegde internationale steun is er volgens Georgieva nog altijd sprake van een tekort voor Afrikaanse landen van zeker 44 miljard dollar, vertelde ze op een conferentie getiteld ‘Mobilizing with Africa’ die plaatsvond tijdens de voorjaarsvergaderingen van de Wereldbank en het IMF.

Het geld moet gaan naar de eerstelijnsgezondheidszorg en steun voor de armen en kwetsbaren. Daarnaast moeten de economieën boven water worden gehouden. “We mogen geen enkel land achter ons laten”, aldus David Malpass, voorzitter van de Wereldbank.

“Onze boodschap is duidelijk: we zijn solidair met Afrika”, aldus Georgieva. Volgens de laatste projecties van het IMF zal het continent zijn eerste recessie in 25 jaar meemaken.