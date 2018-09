"Afghaanse aanvaller Parijs had geen drugs gebruikt" mvdb

11 september 2018



Bron: ANP 3 De verdachte van de steekpartij in Parijs was niet onder invloed van drugs. Dat blijkt uit toxicologisch onderzoek, zeggen bronnen rond justitie. Getuigen hadden aangegeven dat de man een gedrogeerde indruk maakte.

Bij de steekpartij in de Franse hoofdstad raakten zondagavond zeven mensen gewond. De dader was gewapend met een mes en een ijzeren staaf. Hij viel op straat mensen aan en kon uiteindelijk overmeesterd worden.



Over het motief voor de aanval bestaat nog onduidelijkheid. De vermeende dader is volgens de bronnen vermoedelijk een Afghaan. Hij zou de slachtoffers niet kennen.