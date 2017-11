Actievoerders blokkeren snelweg om tegenstanders Zwarte Piet tegen te houden Bussen geraken niet tot bij landelijke Nederlandse Sint-intocht TK ADN MVDB

17u24

Bron: Belga, ANP 123 ANP In de Nederlandse provincie Friesland heeft het verkeer op de snelweg A7 bij Joure een tijd stilgestaan. Actievoerders blokkeerden de weg met opzet, omdat ze wilden verhinderen dat tegenstanders van Zwarte Piet de landelijke Nederlandse intrede van Sinterklaas in Dokkum verstoorden.

ANP Een voorstander van Zwarte Piet zwaait met de Friese vlag . Hij blokkeert mee de snelweg. De politie grijpt niet in.

Twee bussen van de actiegroep 'Kick Out Zwarte Piet' werden op de snelweg A7 door actievoerders tegengehouden. Met een aantal auto's hadden ze de weg richting Dokkum geblokkeerd. Ook liepen er mensen op de weg, zo meldt de politie. In de file die door de blokkade ontstond, zijn ongevallen gebeurd. De gemeente en politie vreesden daardoor voor ernstige wanordelijkheden bij de intocht in Dokkum, en stuurde de bussen terug.

De politie verwachtte dat er nog meer blokkades zouden worden opgeworpen op de weg naar de Friese stad. Ook waren er signalen dat in Dokkum mensen waren die contact hadden met de blokkeerders, zei burgemeester Marga Waanders na afloop. Ze zei blij te zijn dat er bij de blokkade niemand gewond is geraakt.

Namen genoteerd

De politie hield tijdens het verwijderen van de blokkade niemand aan, om zo snel mogelijk de weg weer vrij te kunnen maken. Wel zijn namen genoteerd van mensen die meededen. Of die worden vervolgd, wordt nog bekeken.

Het idee om de demonstranten tegen te houden, werd deze week al onder voorstanders van Zwarte Piet via Facebook gecommuniceerd als Project P. Nadat de politie ze erop had gewezen dat dit niet mocht, hadden ze volgens de burgemeester aangegeven ervan af te zien.

Waanders noemde het "jammer" dat de demonstratie niet kon doorgaan. "Dat recht hebben ze en we hebben er alles aan gedaan om dat toe te kennen. We hadden in goed overleg een plek ingericht, ook voor de mensen die pro-Zwarte Piet zijn. Maar we moeten ook hun veiligheid bewaken."

ANP Twee bussen van 'Kick Out Zwarte Piet' worden door tegendemonstranten tegengehouden op de A7 bij het Friese Joure.

Enkele groepjes betogers kwamen op eigen gelegenheid naar de stad. Zij mochten tot hun grote ongenoegen niet demonstreren, omdat ze niet vooraf een aanvraag hadden gedaan.

Sinterklaas arriveerde zaterdag in Dokkum onder toeziend oog van zo'n 15.000 bezoekers. Een stuk minder dan de verwachte 25.000, wat vermoedelijk te maken had met het slechte weer. Desondanks kijkt Waanders terug op een "geweldig feest".

De intocht was rechtstreeks te zien in het Sinterklaasjournaal, dat de spanning rondom het uiterlijk van de pieten afgelopen week flink opbouwde. Op de pakjesboot waren zaterdag vooral zwarte en roetveegpieten te zien.

Brug geblokkeerd in Rotterdam

Ook in Rotterdam ging de intocht van de Sint niet zonder slag of stoot voorbij. Kort voor de intocht van Sinterklaas in Rotterdam, is de Erasmusbrug korte tijd geblokkeerd geweest door actievoerders. Ze hingen spandoeken op met de tekst 'Zwarte Piet is racisme' en 'Verkeer gestremd wegens racisme'.

De groep, die zich Stop Racisme 2017 noemt, zegt de "politiek en de samenleving te willen wakker schudden en aandacht te vragen voor institutioneel racisme in Nederland". Volgens hen zijn vorig jaar bij de intocht in Rotterdam "200 mensen onrechtmatig van hun vrijheid beroofd en is daarbij buitenproportioneel geweld gebruikt door de politie. Vooral de zwarte demonstranten waren hier de dupe van."

De politie haalde de demonstranten van het wegdek en dirigeerde ze naar het fietspad, zodat er weer auto's over de brug konden. Er is niemand aangehouden: "Dat is wel het laatste dat we willen op een dag als vandaag. Het is een kinderfeest", aldus een politiewoordvoerster.

Sinterklaas kwam met een groep roetveegpieten zaterdag aan op het Willemsplein, aan de voet van de Erasmusbrug.

Vandaag heeft de Sint overigens ook zijn intrede gedaan in Antwerpen.

ANP De landelijke Nederlandse intocht van Sinterklaas in het Friese Dokkum trok zo'n 15.000 toeschouwers.

ANP