Acht werknemers van mijnbedrijf gearresteerd voor dodelijke dambreuk in Brazilië kg

15 februari 2019

17u45

Bron: Belga 0 Acht werknemers van de Braziliaanse mijngroep Vale zijn vandaag in voorlopige hechtenis genomen in verband met de "honderden" gevallen van "doodslag" bij de breuk van een dam van Vale eind januari in Brumadinho. Dat heeft het parket van de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais meegedeeld.

De identiteit van de verdachten is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het gaat om twee directeurs en vier kaderleden van de technische ploegen die instonden voor de veiligheid van de dam van de mijn.



De werknemers werden voor dertig dagen in voorarrest geplaatst. Het parket sprak van “gegronde redenen" wat betreft hun verantwoordelijkheid in "honderden gevallen van doodslag met verzwarende omstandigheden”. Daarnaast worden ook milieu-inbreuken en valse verklaringen vermeld.



De politie deed ook huiszoekingen en nam documenten in beslag met betrekking tot vier werknemers van het Duitse bedrijf TÜV SÜD, dat in september de stabiliteit van de dam certificeerde. Het gaat om een directeur, een zaakvoerder en twee personeelsleden van het technische departement van het bedrijf.

Modderstroom

Op 25 januari brak de dam van een ijzermijn in Córrego do Feijao. Door de dambreuk kwam 13 miljoen kubieke meter modder met residuen vrij die alles meesleurde over een afstand van een tiental kilometer. Volgens de jongste voorlopige balans kostte de ramp het leven aan 166 mensen, terwijl nog 147 mensen vermist worden.



De ijzermijn is eigendom van Vale, wereldwijd de grootste groep in de ontginning van ijzererts. De CEO van Vale, Fabio Schvartsman, vindt dat de groep niet gesanctioneerd moet worden voor het ongeval.

Bekijk ook: