"Acht soldaten omgekomen bij offensief in Syrische regio Afrin" IB

01 maart 2018

23u31

Bron: Belga 1 Acht soldaten zijn omgekomen en dertien andere zijn gewond geraakt bij operaties in de Syrische regio Afrin. Dat zegt het Turkse leger in twee verschillende verklaringen die vandaag kort na elkaar zijn gepubliceerd. Media berichtten al van hevige gevechten. In de eerste verklaring is sprake van vijf doden, in de tweede van nog drie bijkomende.

Het aantal omgekomen Turkse soldaten bij het offensief in Afrin ligt daarmee op 41. Het leger geeft geen gegevens van Syrische rebellen waarmee samengewerkt wordt, maar het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, een monitorgroep, zegt dat ongeveer 240 militanten zijn gedood bij operaties in Afrin.

Turkije blijft operaties uitvoeren in Afrin. De oproep van de VN-Veiligheidsraad tot een staakt-het-vuren geldt niet voor zijn offensief tegen Koerdische militanten in de regio, zegt Turkije.