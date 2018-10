“Acht doden bij schietpartij aan synagoge VS, ook drie agenten neergeschoten” SVM

27 oktober 2018

16u49

Bron: BBC 18 Bij een schietpartij aan een synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh (Pennsylvania) zijn verschillende slachtoffers gevallen. Amerikaanse media hebben het over zeker acht doden en een onbekend aantal gewonden, maar dat is niet bevestigd. Hieronder ziet u livebeelden van de omgeving.

De dader zou op zijn knieën naar buiten gekropen zijn en zich overgegeven hebben. Hij is naar verluidt gewond geraakt. Bij zijn arrestatie gaf hij zijn naam. “Toen hij de synagoge binnenliep, riep hij antisemitische slogans. Dit was een laffe daad”, aldus een politiewoordvoerder. Getuigen omschreven hem als een “blanke man met een baard”. Bij zijn raid zou hij geroepen hebben dat “al die joden moeten sterven”.

De zware feiten spelen zich af aan de Tree of Life-synagoge in Squirrel Hill. De dader was naar verluidt ook in een vuurgevecht verwikkeld geraakt met de massaal toegestroomde politieagenten. Drie onder hen zijn daarbij gewond geraakt.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Buurtbewoners moeten uit voorzorg nog in hun huis blijven. Er moet eerst uitgezocht worden of de dader in z’n eentje handelde. De politie kreeg verschillende oproepen van mensen die zich verschanst hadden in het joodse gebedshuis. Op het moment zelf zouden zestig à honderd gelovigen in het gebouw geweest zijn.