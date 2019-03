“Absoluut mirakel”: zusjes van 5 en 8 die verdwenen in Californische wildernis na twee dagen levend teruggevonden LH Daimy Van den Eede

04 maart 2019

13u16

Bron: The Guardian, FOX News, CNN 0 De lokale sheriff noemde het nieuws een “absoluut wonder”, en dat was het ook. Na een zoektocht van twee dagen hebben hulpverleners twee piepjonge zusjes, Caroline (5) en Leia (8) Carrico, ongedeerd teruggevonden in de wildernis in het noordwesten van de Amerikaanse staat Californië. De meisjes verdwenen tijdens een wandeling in het dichtbeboste en bergachtige gebied, en konden overleven dankzij survivaltechnieken, die ze bij hun jeugdbeweging hadden geleerd, en granolarepen.

Caroline en Leia waren vrijdagnamiddag het laatst gezien aan hun ouderlijk huis. Ze hadden hun moeder gevraagd om een wandeling te maken, maar zij kon niet mee omdat ze nog wat huishoudelijke klusjes moest afwerken. Bovendien verbood ze haar dochters alleen te vertrekken. Toch deden Caroline en Leia het. De moeder merkte rond 15 uur in de namiddag dat haar dochtertjes verdwenen waren. Ondertussen waren ze al verdwaald toen ze een hertenspoor wilden volgen.

De moeder had nog een extra reden om zich zorgen te maken. De plaats vanwaar de meisjes verdwenen, het stadje Benbow gelegen bij het nationaal park Richardson’s Grove, is een dichtbebost, bergachtig en verlaten gebied in het county Humboldt in het noordwesten van de staat Californië. Voor de dichtstbijzijnde stad Eureka moet je vanuit Benbow al zo’n 113 kilometer rijden. De bekendste stad, Sacramento, ligt op een afstand van liefst 320 kilometer.

De moeder riep meteen hulp in van familie, buren en vrienden om de meisjes te helpen zoeken. Ook de politie werd opgeroepen en zocht de daaropvolgende nacht het hele gebied uit, maar zonder resultaat. De zoekactie werd op zaterdag uitgebreid met honderden hulpverleners, helikopters en speurhonden. Men vreesde echter voor het ergste aangezien het gebied één grote wildernis is. Tot enkele hulpverleners de meisjes op het spoor kwamen dankzij hun voetafdrukken en papiertjes van hun snoeprepen.

In koude en regenachtige weersomstandigheden werden Caroline en Leia gisterenochtend ongedeerd en gezond teruggevonden door twee brandweervrijwilligers. Ze vonden de zusjes op ruim twee kilometer van hun ouderlijke huis in Benbow.

“Dit is een absoluut wonder”, zei de lokale sheriff William Honsal. “Dit is een ruig gebied, een extreme omgeving. Hoe ze hier 44 uur lang overleefden, is best verbazingwekkend.”

Het heugelijke nieuws werd aangekondigd met een foto waarop een van de twee meisjes te zien is met roze laarsjes, vuile jeans, een trui en een wollen muts. Alsof ze goed voorbereid was op een lange wandeling. De post werd op Facebook bijna 9.000 keer aangeklikt en meer dan 8.000 keer gedeeld.

Later op de dag werden ook nog beelden van de helden die de meisjes terugvonden hadden, en de hereniging met de familie gedeeld. “Hier is een beeld van de twee helden die Leia en Caroline hebben gevonden. We zijn Delbert Chumley en Abram Hill ontzettend dankbaar voor hun hulp bij deze 44 uur durende zoektocht. We zijn ook de assisterende instanties en meer dan 210 hulpverleners dankbaar”, aldus het Humboldt County Sheriff’s Office.

