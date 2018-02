'Abortus' blijkt miskraam: vrouw uit El Salvador vrijgelaten na 11 jaar cel EB

15 februari 2018

20u08

Bron: AFP 0 Een Salvadoraanse vrouw is vandaag vrijgekomen na elf jaar in de gevangenis te hebben vertoefd vanwege een miskraam die voor de justitie als doodslag gold. Het Midden-Amerikaanse land heeft één van de strengste abortuswetgevingen ter wereld.

Teodora Vasquez liep in 2008 dertig jaar cel op en zag haar straf in december nog bevestigd. Maar uiteindelijk hebben het Hooggerechtshof en het ministerie van Justitie beslist die strafmaat om te zetten. De 34-jarige vrouw kon zodoende in de loop van de ochtend de vrouwengevangenis van Ilopango, ten oosten van de hoofdstad San Salvador, verlaten.

Zij was bijna negen maanden zwanger toen zij op 14 juli 2007 de hulpdiensten opriep vanuit de toiletten van het college in de hoofdstad waar ze werkte. Zij kreeg geen antwoord, maar wel een zware hersenbloeding. Haar baby kwam dood ter wereld. Een andere werknemer ontdekte het lijkje, verwittigde de politie en die arresteerde de nog bewusteloze vrouw.

Minstens 25 andere Salvadoraanse vrouwen, meestal uit armere kringen, ondergingen een soortgelijk lot als Teodora.