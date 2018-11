"Aanwijzingen voor betrokkenheid Saudische kroonprins bij moord op Khashoggi” IVI

13 november 2018

08u47

Bron: Belga 2 Volgens de krant New York Times zijn er sterke aanwijzingen dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman betrokken is bij de dood van de regeringskritische journalist Jamal Khashoggi. Een lid van het commando dat de journalist in het Saudische consulaat in Istanbul ombracht, belde kort daarna met een overste die op zijn beurt gelinkt wordt aan de prins.

"Vertel het jouw baas", zei het lid volgens de krant in het telefoongesprek. Amerikaanse inlichtingendiensten vermoeden dat met "baas" de kroonprins wordt bedoeld, ook al valt zijn naam niet.

De opname is gedeeld met de directeur van de CIA, Gina Haspel. Inlichtingendiensten beschouwen de opname als een van de sterkste bewijzen die de kroonprins aan de dood van Khashoggi linken.



Veiligheidsofficier



De man aan de telefoon is een veiligheidsofficier die vaak met de prins reist. Hij zou met een van de assistenten van Salman in het Arabisch gesproken hebben, zo vertelden Turkse inlichtingendiensten aan hun Amerikaanse collega's. Hoewel de vertalingen kunnen verschillen, zou hij volgens mensen die weet hebben van de opname, ook gezegd hebben dat “de daad voltrokken is”.



"Een telefoongesprek zoals dit is zo dicht bij een 'smoking gun' als je kan raken", aldus Bruce O. Riedel, een gewezen CIA-officier. "Dit is behoorlijk bezwarend bewijs."

Bekijk ook: Wie is Saudische kroonprins Mohammed bin Salman?

“Dodelijke vechtpartij”

Khashoggi werd op 2 oktober gedood in het consulaat van zijn land in Istanbul. Meer dan een maand na zijn dood is zijn lichaam niet teruggevonden. Na internationale druk verspreidde Riyad een officiële verklaring, waarin staat dat het tot een “dodelijke vechtpartij” is gekomen tussen Khashoggi en meerdere personen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan had zaterdag in Ankara voor het eerst officieel het bestaan van geluidsopnames van de moord op Khashoggi bevestigd.

Bekijk ook: Wat gebeurde er met Jamal Khashoggi?