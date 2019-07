“Aanvallen van Trump brengen veiligheid Congresleden in gevaar” mvdb

19 juli 2019

07u03 0 De vier vrouwelijke Democratische Congresleden die door president Donald Trump de afgelopen dagen herhaaldelijk zijn aangevallen, krijgen extra bedreigingen te verduren. Dat zegt Bennie Thompson, die in het Huis van Afgevaardigden de Commissie van Binnenlandse Veiligheid leidt.

Volgens de Democraat Thompson moet er een spoedzitting komen over de veiligheid van de Congresleden, die volgens Trump on-Amerikaans zijn en zich ‘hatelijk’ uitlaten over de VS. De bedreigingen aan het adres van Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez en Ayanna Pressley zijn dusdanig toegenomen, dat er direct actie moet worden ondernomen, aldus Thompson.



Er is een verband tussen de verbale aanvallen van Trump en zijn aanhangers - die tijdens een bijeenkomst gisteren massaal ‘stuur haar terug!’ scandeerden over Omar - en de verhoogde dreiging, meent Thompson. Hij beschuldigt de president er dan ook van olie op het vuur te gooien met zijn retoriek. Trump noemde Omar onder meer ‘antisemitisch’.

Lees ook: ‘Send her back’. Opgejut door Trump klonk het uit duizenden kelen