"Aantal coronabesmettingen in China mogelijk vier keer hoger"

23 april 2020

12u32

Bron: ANP, eigen berichtgeving 0 Het aantal mensen dat met het coronavirus is besmet in China ligt volgens een onderzoek waarschijnlijk vier keer hoger dan tot nu toe is gemeld. Dat meldt The Guardian.

Onderzoekers uit Hongkong hebben op basis van cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gekeken naar het aantal Chinese besmettingen tot 20 februari. Op dat moment waren officieel 55.000 mensen besmet. De definitie van een besmetting is door China echter een aantal keer aangescherpt. De onderzoekers melden dat het aantal besmettingen op minstens 232.000 staat als er volgens de nieuwe definitie wordt bekeken of iemand besmet was.



In China zijn nu officieel ruim 83.000 besmettingsgevallen vastgesteld.

Plotse toename

Vorige week meldde het land nog dat het aantal doden in de stad Wuhan, waar de uitbraak begon, 50 procent hoger ligt dan eerder gemeld. Het coronavirus heeft er zeker 3.869 doden gemaakt, dat zijn er 1.290 meer dan wat de autoriteiten in Wuhan de laatste weken communiceerden.



Die plotse toename wordt verklaard doordat er nu ook cijfers zijn van patiënten die thuis overleden of door de overrompeling van de ziekenhuizen nog niet eerder waren geteld. Die verklaring is aannemelijk, maar omdat China toch al niet uitblonk in openheid, scherpte dat nieuwe cijfer meteen het wantrouwen aan.

Verdenkingen

Het had de Chinezen een flink eind geholpen, mochten ze die onderschatting vlugger hebben toegegeven. Bijvoorbeeld toen er beelden verschenen van duizenden urnen die aan crematoria werden geleverd.

In een land waar zelfs geknoeid wordt met de basiscijfers van de economie - die volgens een studie van de gezaghebbende Johns Hopkins University 21% minder voorstelt dan wat Peking beweert - leidt gebrek aan openheid vanzelf tot de verdenking van een doofpotoperatie.

Het wantrouwen is nu zo groot dat zelfs het verhaal over de uitbraak op de markt van Wuhan niet meer geloofd wordt. Alle beschikbare bewijzen die er momenteel zijn over het ontstaan van het coronavirus duiden nochtans wel op een dierlijke herkomst, verklaarde de regionale directeur voor de westelijke Pacific van de WHO dinsdag.

Lees ook: Hoe China de waarheid over het coronavirus verborgen hield (+)

