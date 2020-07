“Aantal corona-overlijdens Groot-Brittannië wordt overschat door foute telling” JTO

17 juli 2020

17u52

Een studie van de Universiteit van Oxford wijst op een mogelijke overschatting van het aantal slachtoffers van het nieuwe coronavirus in het Verenigd Koninkrijk. Met 45.000 doden is het VK het land dat het zwaarst is getroffen in Europa door het nieuwe coronavirus. De aanpak van de conservatieve regering van Boris Johnson krijgt felle kritiek.

De Universiteit van Oxford komt nu met een studie die als titel kreeg ‘Waarom niemand ooit kan herstellen van Covid-19 in Engeland - een statistische anomalie’.

Volgens de methode die wordt gebruikt door de Public Health England (PHE) “wordt een overleden patiënt die positief testte, maar met succes werd behandeld en het ziekenhuis kon verlaten, beschouwd als zijnde overleden aan Covid-19. Zelfs als hij drie maanden later een hartaanval heeft gekregen of overreden is door een bus”, klinkt het.

Wanneer een patiënt sterft, wordt het centrale register van de NHS, de Britse openbare gezondheidsdienst, op de hoogte gebracht. De lijst met alle bevestigde gevallen wordt dagelijks herzien om te controleren of er nieuwe patiënten zijn overleden. Het lijkt er dus op dat PHE regelmatig de lijst controleert van mensen die op één of andere dag positief hebben getest om te zien of ze nog leven.

Evaluatie

"PHE lijkt geen rekening te houden met de datum van het Covid-testresultaat, of het feit dat de persoon met succes is behandeld en ontslagen uit het ziekenhuis. Iedereen die positief testte op Covid en om het leven kwam, wat de oorzaak ook is, is opgenomen in de PHE-Covid-sterftecijfers", concludeert de studie.

Minister van Volksgezondheid Matt Hancock vraag nu aan de administratie van Volksgezondheid van Engeland om een dringende evaluatie uit te voeren van de manier waarop overlijdensstatistieken worden gerapporteerd, zodat er meer duidelijkheid kan komen over het aantal sterfgevallen in verband met Covid-19. Hancock benadrukt dat het tijd is om "deze statistische fout te herstellen, want ze leidt tot een overdreven aantal sterfgevallen als gevolg van Covid".