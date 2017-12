"Aanslag Manchester kon voorkomen worden"

De bloedige aanslag in Manchester in mei, waardoor 22 mensen omkwamen, had voorkomen kunnen worden als de Britse veiligheidsdiensten anders hadden gereageerd op informatie over de dader Salman Abedi. Dat is de conclusie in een rapport van een regeringscommissie.