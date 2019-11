“Aanklagers VS onderzoeken betrokkenheid farmaceuten bij opiatencrisis” ttr

27 november 2019

07u47

Bron: anp 0 Federale aanklagers in de Verenigde Staten zijn een onderzoek begonnen naar verschillende farmaceuten en hun betrokkenheid bij de opiatencrisis in het land. Volgens The Wall Street Journal wordt onderzocht of die farmaciebedrijven opzettelijk lokale gemeenschappen hebben overspoeld met krachtige en verslavende pijnstillers.

Minstens zes bedrijven zouden dagvaardingen hebben ontvangen van openbare aanklagers uit New York, waaronder Teva Pharmaceutical, Mallinckrodt, Johnson & Johnson en Amneal Pharmaceuticals. Zij gingen gisteren op Wall Street hard onderuit door de berichten over het strafrechtelijk onderzoek van federale autoriteiten rond de opiatencrisis. De aanklagers zouden daarbij een federale wet willen inzetten die normaal wordt toegepast tegen drugdealers, aldus de zakenkrant.

Talloze Amerikanen zijn verslaafd aan de morfineachtige middelen als oxycodon en fentanyl. Jaarlijks komen tienduizenden mensen om het leven door overmatig gebruik van de middelen. Farmaceuten zouden de risico's voor gebruikers hebben gebagatelliseerd. In de kwestie zijn al verschillende dure schikkingen bereikt door farmaceuten terwijl er in de VS ook nog vele rechtszaken lopen.