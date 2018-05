"Aanhoudende wil van Rusland om de internationale wetten met voeten te treden": Washington veroordeelt brug naar Krim sam

16 mei 2018

00u01

Bron: belga 1 De Verenigde Staten reageren scherp op de opening van de nieuwe brug tussen het Russische vasteland en de Krim. De inhuldiging door Russisch president Vladimir Poetin is een poging van Moskou om "de illegale annexatie te consolideren" van het schiereiland "dat deel uitmaakt van Oekraïne". Dat zegt de woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Heather Nauert.

"De bouw van de brug door Rusland herinnert aan de aanhoudende wil van Rusland om de internationale wetten met de voeten te treden. Het werd gedaan zonder de toestemming van de Oekraïense regering", aldus Nauert. Ze wijst erop dat de constructie de scheepvaart hindert in de Straat van Kertsj, de enige zeestraat vanuit de Zwarte Zee naar de Zee van Azov, tussen Oekraïne en Rusland.

"We benadrukken nogmaals ons standpunt dat we toegewijd zijn aan de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne", luidt het voorts. De woordvoerster wijst er ook op dat alle Amerikaanse sancties gelinkt aan de annexatie van de Krim "van kracht blijven zolang Rusland de controle over het schiereiland niet teruggeeft aan Oekraïne".

Vrachtwagen

Russisch president Poetin huldigde de brug van 19 kilometer naar de Krim officieel in door er aan het stuur van een feloranje vrachtwagen over te rijden. Hij werd gevolgd door nog ongeveer 35 andere voertuigen.

Rusland annexeerde de Krim in maart 2014. Oekraïne blijft de Krim als een deel van zijn grondgebied beschouwen. Het Westen veroordeelde de beslissing van Moskou als een schending van het volkenrecht.